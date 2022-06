L’appli Disney+ est désormais disponible sur les téléviseurs LG compatibles dans plus de quarante nouveaux pays et territoires en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour profiter de tout ce que le service Disney+ a à offrir, les clients de LG peuvent tout simplement cliquer sur l’icône Disney+ du LG Home Launcher ou appuyer sur le bouton direct Disney+ de la LG Magic Remote et sélectionner leur type d’abonnement pour commencer à regarder leurs émissions préférées.

Une multitude de superbes contenus à la demande vous attendent sur Disney+, le service de streaming donnant accès à des centaines de Disney+ Originals et à des milliers d’épisodes de la vaste bibliothèque de The Walt Disney Company, ainsi qu’à une gamme croissante de contenus originaux et exclusifs.

Les téléviseurs LG fonctionnant sous webOS permettent aux utilisateurs de se plonger dans la nostalgie de leurs histoires préférées ou dans l’excitation de l’action en direct. Pour faire ressortir les moindres détails de chaque scène, la technologie OLED de LG offre la meilleure qualité d’image du secteur grâce à un taux de contraste infini et un niveau de noir absolu rendus possibles par la technologie révolutionnaire de pixels auto-éclairés d’OLED.

De plus, les fonctions de télévision intelligente de LG qui améliorent le confort, notamment ThinQ AI et la fonction de recherche universelle de LG, fonctionnent de manière harmonieuse avec Disney+.

Toujours soucieux d’offrir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sélection de contenus disponibles, LG propose désormais l’application Disney+ sur les téléviseurs LG compatibles dans plus de quatre-vingt-dix pays dans le monde.