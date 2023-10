LG vient de dévoiler sa technologie Truestream dans ses machines à laver, et ce, en publiant une vidéo de démonstration captivante qui vous laissera bouche bée et désireux d’en découvrir davantage.

Imaginez une machine à laver qui non seulement nettoie vos vêtements, mais qui s’adapte également à vos besoins uniques, garantissant un lavage parfait à chaque fois.

Qu’est-ce que la technologie TrueSteam ?

La vapeur (Steam) est la forme de nettoyage la plus intense car les molécules de vapeur sont 1600 fois plus petites que les molécules d’eau, ce qui leur permet de pénétrer directement dans le tissu et d’éliminer beaucoup plus de saleté qu’un lavage normal. L’introduction par LG de vapeur dans le lavage vous aidera à éliminer la saleté incrustée, donnant ainsi un coup de jeune à vos vêtements les plus sales.

Système de pulvérisation double

Le système Dual Spray de LG utilise de la vapeur et de l’eau en tandem. La vapeur est pulvérisée depuis une buse sur votre linge pour détacher les taches. Et l’eau détergente est pulvérisée depuis une autre buse pour les éliminer.

Grande capacité

Les machines à laver LG TrueSteam sont disponibles avec des tailles de tambour de grande capacité, notamment 9kg, 11kg et 1 kg. Cela permet une utilisation plus efficace de l’espace à l’intérieur de l’appareil, permettant ainsi une plus grande capacité utilisable.

Des tambours plus grands dans les machines à laver LG vous permettent de faire plus de lavage en une seule brassée, économisant du temps, de l’énergie et de l’eau.

Également, ces tambours plus grands vous aident à faire un repassage sans effort en réduisant les plis et les dommages causés par un frottement excessif dans les machines équipées de tambours plus petits.

En effet, avoir une plus grande capacité signifie que vous pouvez laver des articles volumineux comme des rideaux ou même des couettes, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

Lavez en grand même dans la plus petite des cuisines parce que les machines à laver LG TrueSteam 12 kg (F1495BDS) ont la même taille que les machines à laver standard. Elles ont juste un tambour plus grand. Elles vous permettent donc de gagner de place.

Libération des plis

Grâce à Steam Refresh, vous placez simplement vos vêtements dans la machine et 20 minutes plus tard, les plis et les odeurs sont considérablement réduits. Plutôt que d’utiliser du détergent et de l’eau, Steam Refresh exploite le doux pouvoir de la vapeur pour rafraîchir vos vêtements.

Une maison saine

Une combinaison de minuscules particules de vapeur et un lavage de 10 minutes à 60 degrés éliminent la saleté et le pollen, et 99,98% des acariens et des poils d’animaux éliminant ainsi les facteurs d’allergie gênants de vos vêtements, draps et serviettes. En fait, il a été prouvé que les machines à laver LG TrueSteam éliminent plus d’allergènes domestiques courants que les machines conventionnelles, comme l’a approuvé la British Allergy Foundation.

Économiser de l’énergie et de l’eau

Les machines conventionnelles consomment plus d’eau et d’énergie que la machine LG TrueSteam. Moins d’énergie est utilisée avec la vapeur car moins d’eau est nécessaire. Vous pourriez donc économiser un mois sur vos factures d’eau et d’énergie. C’est important pour votre poche ainsi que pour l’environnement.