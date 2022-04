Free Fire Garena a annoncé qu’elle lancerait plus de contenu Free Fire x BTS, qui sera mis à la disposition des fans et des joueurs à partir du 1er avril.

Les fans de Free Fire et BTS peuvent s’attendre à des vidéoclips et des modes de jeu passionnants et peuvent obtenir un accès complet à la suite de contenu Free Fire x BTS dans le jeu et sur tous les canaux de réseaux sociaux Free Fire.

Restez à l’affût d’un prochain vidéoclip Free Fire x BTS

Free Fire présente un clip vidéo à caractère exclusif d’ »IDOL », l’un des plus grands succès de BTS, spécialement créé pour la campagne Gen FF en cours. Le vidéoclip complet fera ses débuts le 2 avril et mettra en vedette des personnages de Free Fire comme Maxim, Alvaro, Hayato, D-Bee, Shiro, Wolfrahh et Kla en rythme.

Gen FF racontera une histoire à la fois de bravoure et de défis surmontés dans la vie, rappelant aux joueurs qu’ils sont tous des stars uniques à part entière. Le vidéoclip collaboratif cherche à inspirer les joueurs du monde entier à s’exprimer comme les stars qu’ils sont vraiment.

L’événement Web à l’intérieur du jeu Gen FF, Pop Sway, commence!

L’événement à l’intérieur du jeu Pop Sway sur le thème de Gen FF sera enfin dévoilé pour que les fans et les joueurs puissent en profiter le 2 avril ! Un événement à la hauteur de cette collaboration, Pop Sway est un jeu rythmique dans lequel les joueurs peuvent franchir des étapes importantes avec les meilleurs morceaux de Free Fire joués en fond sonore.

Essayez le nouveau mode Rush Hour : Akimbo et obtenez un nouveau skin de waggor le 1er avril !

Free Fire introduira également un nouveau mode Rush Hour : Akimbo à partir du 1er avril. Dans le nouveau mode, les joueurs pourront ajouter le nouvel activateur Akimbo et manier des armes à deux mains pendant les matchs de Batailles Royales. Les joueurs recevront également un skin Waggor de la collection exclusive Free Fire x BTS à mesure qu’ils franchissent des étapes importantes dans le jeu entre le 1er et le 4 avril !

Célébrez Ramadan avec Free Fire!

Pour célébrer le mois sacré du Ramadan avec les joueurs de Free Fire à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Free Fire lance un reskin complet sur le thème du Ramadan, une série de missions et d’incroyables objets de collection, et un événement à temps limité à la mi-avril. Jusque-là, à partir du 1er avril, les joueurs seront accompagnés par des missions pendant la rupture du jeun et à l’aube, qu’une fois terminées, permettent aux utilisateurs d’obtenir plusieurs cartes de chambre gratuitement !

Restez à l’écoute pour plus d’annonces concernant la grande finale de la Gen FF et les prochaines campagnes du Ramadan, et connectez-vous à Free Fire pour faire partie de la célébration mondiale de la Gen FF aujourd’hui !

