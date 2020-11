ESET, 1er éditeur Européen de solutions de sécurité, a été reconnu parmi les « Top Player » pour la troisième année consécutive dans le Market Quadrant « Endpoint Security » de Radicati en 2020. Le rapport examine les 17 principaux fournisseurs du marché des solutions de sécurité pour terminaux, en évaluant leurs fonctionnalités et leur vision stratégique. ESET fait partie du quadrant supérieur pour la troisième année consécutive.

Le Market Quadrant de Radicati est un indicateur utilisé pour brosser le tableau d’un marché technologique spécifique. Cette édition couvre la sécurité des terminaux, qui comprend les Appliances, les logiciels, les services dans le Cloud et les solutions hybrides qui protègent et administrent les terminaux des entreprises de toute taille. Comme le souligne le rapport, les entreprises ne considèrent plus la sécurité des terminaux comme étant une discipline isolée n’affectant que les terminaux, mais comme une partie intégrante de la défense de l’ensemble de l’entreprise. La sécurité des terminaux partage des informations sur les menaces et les politiques de sécurité avec tous les autres composants importants, notamment les pare-feux, les passerelles web sécurisées, les passerelles de messagerie sécurisées, la prévention des pertes de données (DLP), et plus encore.

Ce quadrant continue de gagner en importance car le marché de la sécurité des terminaux connaît une croissance exponentielle, à mesure que les entreprises de toute taille déploient des solutions de plus en plus sophistiquées et enrichies de fonctionnalités pour se protéger contre les menaces et les attaques malveillantes. En fait, le marché de la sécurité des terminaux devrait dépasser 8,2 milliards de dollars en 2020 pour atteindre plus de 15,6 milliards de dollars en 2024.

Radicati positionne les fournisseurs dans un quadrant selon deux critères : fonctionnalités et vision stratégique. Radicati les évalue également en fonction de critères essentiels, notamment la détection des malwares, la sécurité du web et de la messagerie, le chiffrement, la protection des appareils mobiles, la prévention des pertes de données, la détection et le traitement des menaces (EDR), ainsi que l’EDR managé (MDR).

Dans le Market Quadrant « Endpoint Security » de Radicati en 2020, les « Top Players » sont décrits comme étant les leaders actuels du marché, avec des produits qui offrent à la fois des fonctionnalités étendues et approfondies, tout en possédant une solide vision pour l’avenir. Ils façonnent le marché grâce à leur technologie et leur vision stratégique. Le positionnement d’ESET en tant que « Top Player » pour la troisième année consécutive démontre l’esprit d’innovation de l’entreprise. En effet, le rapport Radicati indique qu’une fois qu’une entreprise atteint ce stade, elle doit éviter le piège de l’autosatisfaction et continuer d’innover.

Les solutions de sécurité d’ESET pour terminaux sont performantes et offrent des taux de détection élevés. Elles sont légères, ne consomment que peu de ressources système, et sont faciles à déployer et à utiliser. Les solutions se sont également démarquées pour leur aptitude à protéger les entreprises ayant des environnements hétérogènes.

Juraj Malcho, Chief Technology Officer d’ESET, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers d’être classés parmi les Top Players du Market Quadrant « Endpoint Security » de Radicati en 2020. Le fait d’être reconnu comme Top Player pour la troisième année consécutive démontre la capacité d’ESET à rester innovante et fournir les meilleures solutions technologiques possibles à ses clients. Le marché de la sécurité des terminaux continue de se développer et nous nous engageons à continuer de proposer une sécurité fiable et facilement déployable aux entreprises de toute forme et de toute taille. »

