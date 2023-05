Honda to Participate in FIA Formula One® World Championship from 2026 Season as Power Unit Supplier for Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team

Honda Motor Co., Ltd. a annoncéson intention de participer au championnat du monde de Formule 1 (F1) de la FIA*1 à partir de la saison 2026 en tant que fournisseur de groupes motopropulseurs. Honda a conclu un partenariat de travail avec l’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team pour fournir des groupes motopropulseurs conformes à la nouvelle réglementation des groupes motopropulseurs de F1 qui entrera en vigueur lors de la saison 2026.

Dans le cadre de son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, la F1 mettra en œuvre, à partir de la saison 2026, une nouvelle réglementation prévoyant un rapport de puissance maximale entre le moteur thermique et le moteur électrique de 50/50. Cela représentera une augmentation significative du déploiement de l’énergie électrique par rapport au ratio actuel*2, tandis que l’utilisation d’un carburant 100 % durable est également requise.

La réglementation 2026 exige une réduction de la puissance du moteur tout en triplant la puissance du système de récupération d’énergie (ERS), qui récupère l’énergie cinétique dans certaines situations telles que le freinage, et la convertit en énergie électrique. Il en résultera une puissance maximale à peu près égale entre le moteur thermique et le moteur électrique.

Ces changements dans la réglementation des groupes motopropulseurs de la F1 sont en cohérence avec la direction prise par Honda vers la réalisation de la neutralité carbone. Travailler dans le respect de ces réglementations aura une signification profonde en termes d’opportunités pour Honda de poursuivre le développement de technologies futures dans cette direction. Sur la base de cette conviction, Honda a décidé de relever un nouveau défi dans les courses de F1.

La Honda Racing Corporation (HRC), responsable des activités de sport automobile et moto depuis 2022, assumera également la responsabilité du développement des unités de puissance, de la participation aux courses et de la gestion des courses de F1.

A cet effet, Toshihiro Mibe, PDG mondial de Honda a déclaré que : « L’une des principales raisons de notre décision de relever le nouveau défi en F1 est que la discipline de course automobile la plus prestigieuse au monde s’efforce de devenir un championnat de course automobile durable, ce qui est conforme avec la demande entreprise par Honda à savoir la neutralité carbone, et deviendra une plate-forme qui facilitera le développement de nos technologies d’électrification.

Honda est une entreprise qui s’est toujours développée en relevant des défis et en remportant des courses de classe mondiale. Avec la nouvelle réglementation 2026, la clé de la victoire sera un moteur électrique compact, léger et puissant avec une batterie haute performance capable de gérer une puissance élevée et rapide, ainsi que la technologie de gestion de l’énergie. « Nous pensons que les technologies et le savoir-faire acquis dans le cadre de ce nouveau défi peuvent potentiellement être appliqués directement à nos futurs véhicules électriques de série, tels qu’un modèle sportif phare électrique, et aux technologies d’électrification dans divers domaines, y compris l’eVTOL, qui fait actuellement l’objet de travaux de recherche et de développement. »

Honda et notre partenaire l’écurie Aston Martin F1, partagent la même détermination à gagner, à partir de la saison 2026, nous travaillerons ensemble et viserons le titre de champion sous le nom d’Aston Martin Aramco Honda.

Honda a le plus grand respect pour la FIA, qui a pris la décision audacieuse d’introduire ces nouvelles réglementations exigeantes afin d’assurer la durabilité des activités de course et de l’environnement mondial, et pour le Formula One Group *3, qui a amélioré la valeur de la marque de la F1 et assurer l’évolution de la F1 en tant que course automobile la plus prestigieuse au monde.

Dans ce sens, Lawrence Stroll, le président exécutif de l’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team a déclaré que : « Je voudrais souhaiter la bienvenue à Honda et au HRC au sein de l’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team. Nous partageons la même volonté, la même détermination et la même ambition de réussir sur la piste. Honda est un titan mondial et son succès dans le sport automobile est de longue date et incroyablement impressionnant. Je tiens à remercier M. Mibe et M. Watanabe, ainsi que toute l’équipe de HRC, nous nous engageons ensemble dans cet avenir passionnant à partir de 2026. » De son côté, de Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation a ajouté « qu’au milieu de changements majeurs dans notre entreprise et dans l’environnement du sport automobile qui mènent à la transition vers une société humaine neutre en carbone, nous avons rétabli la HRC en tant que plateforme optimale pour soutenir et faire évoluer les activités de sport automobile en tant que force de Honda. Nous mettrons en place des structures opérationnelles durables pour nos activités de course et continuerons à offrir plus de rêves et d’émotions aux fans de sport automobile dans le monde entier » . Quant à M. Martin Whitmarsh, le PDG du groupe Aston Martin Performance Technologies il a dit : « J’ai eu la chance dans ma carrière de travailler avec Honda au fil des ans et je suis ravi d’avoir l’opportunité de m’associer à la HRC et à l’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team à partir de 2026. La nouvelle réglementation 2026 sur les groupes propulseurs en F1 représente un changement important, pourtant nous sommes convaincus que nous pourrons y faire face avec succès. Avec notre partenaire stratégique Aramco, nous comptons sur une collaboration ouverte vers un objectif commun. Notre futur partenariat avec Honda est l’une des dernières pièces du puzzle qui se met en place pour les projets ambitieux d’Aston Martin en Formule 1. Enfin, j’aimerais rendre hommage à notre fournisseur actuel d’unités de puissance, avec lequel nous continuerons à collaborer au cours des prochaines saisons. »

*1 Fédération Internationale de l’Automobile

*2 En vertu de la réglementation actuelle de 2023, le ratio requis de la contribution du moteur électrique à la puissance de sortie est légèrement inférieur à 20 %.

*3 Le Formula One Group est une organisation composée de plusieurs sociétés responsables de l’ensemble du domaine commercial des courses de F1, y compris la Formula One Administration (FOA) responsable de l’exercice des droits commerciaux de la F1 et la Formula One Management (FOM) responsable des activités de promotion et de marketing de la F1.

1964 – 1968 Participation en tant qu’équipe « tout Honda » responsable à la fois du moteur et du châssis, marquant la première victoire de Honda au Grand Prix du Mexique en 1965.

1983 – 1992 Participation en tant que fournisseur de moteurs

1986 : Remporte le titre de champion du monde des constructeurs sous le nom de Williams Honda

1987 : remporte le titre de champion du monde des pilotes et des constructeurs

1988-1991 : remporte les titres de champion du monde des pilotes et des constructeurs pendant

quatre années consécutives sous le nom de McLaren Honda

2000 – 2005 : Participe en tant que fournisseur de moteur et développeur conjoint du châssis pour

BAR Honda

2006 – 2008 : participation en tant qu’équipe « tout Honda » responsable à la fois du moteur et du châssis.

2015 – 2017 Participation en tant que fournisseur de l’unité de puissance. A fourni le moteur à l’équipe McLaren.

2018 – Commence à fournir des unités de puissance à Toro Rosso (actuellement, Scuderia Alpha

2019- Début de la fourniture d’unités de puissance à Red Bull Racing

2021 Max Verstappen remporte le titre de champion du monde des pilotes pour Red Bull Racing.

Honda A mis fin à sa participation à la F1

2022 HRC commence à fournir un support technique à Red Bull Powertrains Red Bull Racing et Max Verstappen remportent les titres de champion du monde despilotes et des constructeurs