La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, s’est alliée avec Wifak Bank depuis le 6 Juin 2022 et ce durant le début de la saison estivale

JMC à travers cet accord, élargit sa cible de clientèle et continue d’innover afin d’acquérir des parts plus importantes sur le marché tunisien.

Cette alliance permet aux clients de Wifak Bank d’entamer l’été en toute tranquillité à travers des offres exclusives ainsi que d’autres avantages.

Honda Tunisie met à la disposition de la clientèle de Wifak Bank répartie sur 47 agences et sur tout le territoire tunisien, deux modèles de véhicules aux philosophies différentes à savoir une berline familiale : la HONDA ACCORD et un SUV compacte : le HONDA CR-V.

Une disponibilité immédiate de ces modèles au sein de HONDA TUNISIE et son réseau avec un traitement de dossier à la vitesse grand V assuré par WIFAK BANK

Ce partenariat permettra aux clients de bénéficier de 2 entretiens périodiques gratuits ainsi que d’un financement préférentiel et avantageux.

Les futurs acquéreurs pourront aussi profiter d’un service après-vente certifié et approuvé par les plus importantes compagnies d’assurance qui préconisent leurs affiliés à effectuer exclusivement leurs réparations au sein des centres de service certifiés HONDA.

En plus et grâce aux 3 ans de garantie constructeur ou 100000 km comme gage de fiabilité, les nouveaux clients peuvent passer les vacances d’été en toute assurance et sérénité.

Des alliés de performance pour un été en toute tranquillité.

Bonnes vacances !!