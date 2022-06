Les pique-niques d’été et les escapades à la plage sont des activités saisonnières formidables, mais rien ne vaut le retour à la fraîcheur et au confort de la maison pendant les jours les plus chauds de l’année. Grâce à la technologie innovante des maisons intelligentes, vous pouvez rendre votre maison fraîche, agréable et pratique. Voici quelques conseils et astuces rapides pour vivre au mieux l’été à la maison.

Transformez votre chambre à coucher en une escapade estivale ultime

Votre chambre à coucher devrait être l’espace ultime pour la relaxation et le repos, et il n’y a pas de meilleur moyen d’y parvenir que de s’assurer que votre espace est frais et confortable. Une solution consiste à investir dans un climatiseur de fenêtre certifié Energy Star pour vous épargner les journées chaudes et humides de l’été.

Bien que le fait de faire fonctionner votre climatiseur toute la journée soit parfait lorsque vous passez du temps à la maison, cela n’augure rien de bon pour vos factures d’énergie lorsque vous êtes absent. Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez démarrer, arrêter et modifier à distance la température et la vitesse de votre climatisation pour qu’elle s’adapte à votre journée, que vous sortiez faire des courses, que vous soyez en vacances ou que vous rentriez chez vous. Il est tout aussi important de rester au frais pendant la nuit pour éviter de passer des nuits agitées et chaudes à se tourner et se retourner. Grâce au mode « Sleep » (« Sommeil »), ce climatiseur fonctionne silencieusement sur une minuterie programmée, en réduisant le bruit au minimum pour que vous puissiez profiter d’un air frais et silencieux toute la nuit.

Gagner du temps et éviter le stress dans la buanderie

L’été peut souvent signifier plus de linge car les familles passent plus de temps à l’extérieur au soleil, ce qui rend la journée de lavage plus pénible. Avec les bons outils, vous pouvez passer moins de temps à laver et plus de temps à profiter de la saison estivale. Aujourd’hui, il existe une variété de lave-linge et de sèche-linge innovants qui permettent d’éliminer les incertitudes de la journée de lavage. Les lave-linges dotés de la technologie AI DD de LG, par exemple, permettent d’économiser du temps et des efforts en déterminant automatiquement le meilleur cycle après avoir mesuré le poids et la douceur de votre tissu. De plus, l’appli LG ThinQ propose un large éventail de cours de lavage téléchargeables pour chaque vêtement, de la robe légère en coton au maillot de bain en polyester.

Préparez votre cuisine pour des réceptions d’été

Garder tous vos ingrédients et produits stockés au frais est impératif pendant l’été, et c’est maintenant plus facile à faire avec la technologie de maison intelligente qui vous permet de surveiller l’énergie et de vous envoyer des alertes lorsqu’elle est gaspillée, comme laisser la porte du réfrigérateur ouverte. L’application LG ThinQ est dotée d’une fonction intelligente « ThinQ Care » qui envoie une notification directement sur votre téléphone lorsque la porte de votre réfrigérateur est laissée ouverte.

Rien ne vous aide à combattre la chaleur comme une sucette glacée. Savourer une gâterie glacée tout droit sortie du réfrigérateur est plus rapide et plus facile avec l’aide de la fonction de congélation express, qui augmente les fonctions de fabrication de glace et de congélation de votre réfrigérateur. Vous pouvez même l’activer à distance via votre smartphone pour que de la glace fraîche vous attende à votre retour à la maison.

De nombreux facteurs entrent en jeu dans la préparation d’un barbecue d’été parfait. L’un des plus difficiles est de décider quoi servir à tout le monde. Grâce à la fonction ThinQ Recipe de l’application LG ThinQ, vous pouvez choisir parmi plus de 10 000 recettes adaptées à votre régime alimentaire, que vous soyez végétarien ou pescatarien, grâce à SideChef, le partenaire de cuisine de la marque. De plus, vous pouvez ajouter tous les ingrédients de la recette à votre liste d’épicerie personnalisée d’un simple toucher.