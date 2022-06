Vous avez un vieux climatiseur de plus de 10 ans et vous vous demandez s’il va survivre à la canicule de cette année. N’ayez crainte ! LG vous le remplace par le dernier modèle !

En ce début d’été qui annonce une saison particulièrement caniculaire, rien ne vaut un climatiseur de qualité pour rendre agréable votre intérieur et vous procurer de purs moments de bonheur. LG a donc pensé à vous en lançant une campagne spéciale qui vous permettrait de gagner un climatiseur tout neuf et surtout de dernière génération.

Ainsi donc, si votre climatiseur a plus de 10 ans, encore fonctionnel et ses pièces inchangées. Vous pouvez tenter votre chance en participant, du 1er juin au 30 juin, au concours du plus ancien climatiseur fonctionnel LG sur toute l’étendue du territoire tunisien.

Pour participer, rien de plus simple.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un climatiseur LG d’au moins 10 ans, prenez une photo de l’étiquette du produit avec toutes les informations (unité intérieure ou extérieure).

Envoyez la photo au numéro WhatsApp suivant (98 100 543), sur la page Facebook (https://www.facebook.com/LGTunisie) ou au site web ( https://www.lg.com/tn)

Ainsi donc, Si votre climatiseur est le plus ancien, LG vous le remplacera par le dernier modèle sur le marché.

A l’issue de ce concours, ce sont les trois détenteurs des climatiseurs les plus anciens qui gagneront de nouveaux climatiseurs LG. Le premier gagnant aura un climatiseur ArtCool, tandis que le 2ème et 3ème auront un DualCool.

Conditions: pour en savoir plus à propos des climatiseurs LG, il suffit de visiter la page Facebook pour tous les détails, conditions et critères.

Bonne chance à tous les participants !