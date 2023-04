Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, confirme sa position de leader durant la période allant de Janvier 2020 à Mars 2023 et annonce la vente de 19 535 unités, faisant ainsi de la marque coréenne la marque la plus vendue sur le marché automobile tunisien au cours de cette période.

« Nous sommes fiers d’annoncer que Hyundai est la marque la plus vendue et plus appréciée sur le marché automobile tunisien depuis 2020. Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance et leur soutien continu. Nous restons engagés à fournir des produits et des services de qualité supérieure et à être un partenaire fiable pour nos clients. » A déclaré M. Mehdi Mahjoub directeur général d’Alpha Hyundai Motor.