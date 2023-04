À partir de cette semaine, les propriétaires de téléviseurs Smart de LG du monde entier peuvent visionner Citadel, l’incroyable série d’espionnage de Prime Video et Amazon Studios et la plus récente sensation mondiale dans le monde de la télévision en continu.

LG s’associe à Prime Video pour la nouvelle série, Citadel, disponible sur les téléviseurs intelligents LG

Grâce à la technologie d’auto-éclairage du téléviseur OLED de LG, qui permet d’obtenir des noirs profonds et des couleurs réalistes, les téléspectateurs sont placés au centre de l’univers débordant d’action de Citadel et peuvent profiter de la série avec les couleurs, le format et la fréquence d’images voulus grâce au Mode Cinéaste automatique1.

Les téléviseurs OLED de LG sont également dotés de la technologie Dolby VisionMD pour une image ultra vive et de la technologie Dolby AtmosMD pour une immersion sonore incroyable qui rehausse encore plus l’expérience cinématographique lorsque vous visionnez vos films préférés offerts en Dolby.

Mettant en vedette Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, Citadel se déroule après la chute de l’organisation d’espionnage du même titre, alors que deux espions tentent de reconstituer ce qui s’est passé. Les deux espions se lancent dans une mission qui les mène partout dans le monde et doivent composer avec une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais éternel.

Citadel sera diffusé en exclusivité sur Prime Video le vendredi 28 avril avec deux épisodes riches en adrénaline, suivis d’un nouvel épisode diffusé le vendredi de chaque semaine, jusqu’au 26 mai. Citadel sera présenté dans plus de 240 pays et territoires dans le monde.

À l’occasion du lancement de la nouvelle série télévisée cinématographique, Prime Video et LG se sont associées pour rapprocher les personnages et l’univers à la fine pointe de la technologie de Citadel de ses spectateurs grâce à une série de visuels exclusifs déployés sur de multiples canaux, notamment en ligne, en magasin, à Times Square à New York et à Piccadilly Circus à Londres.

Il ne s’agit pas d’une première pour Prime Video et LG, puisqu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une longue relation entre le service de diffusion en continu et le fabricant de téléviseurs intelligents. Toutes deux visent à offrir la meilleure expérience de visionnement qui soit aux millions de clients de partout dans le monde qui profitent du contenu exceptionnel de Prime Video grâce à la technologie supérieure OLED evo de LG.

Du lancement de la première expérience de diffusion en continu HDR 4K sur les téléviseurs OLED de LG en 2015 à l’activation du Mode Cinéaste pour les films et séries Prime Video en 2021, en passant par la mise en place de recommandations personnalisées sur l’écran d’accueil LG pour que les clients découvrent le meilleur contenu Prime Video en 2022, la longue relation de LG avec Prime Video continue de donner lieu à des innovations sur le plan du visionnement à la maison.