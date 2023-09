Grâce à une vidéo de démonstration engageante et informative, disponible actuellement pour visionnage, LG Electronics vous emmène dans un voyage dans le monde de la climatisation avancée.

Cette démo captivante dans le domaine de la climatisation, dévoile la puissance du Dual Cool Inverter de LG, qui se caractérise par son parfait équilibre entre le refroidissement, l’efficacité et l’économie d’énergie.

Êtes-vous inquiet d’utiliser le climatiseur toute la journée ? Êtes-vous stressé de devoir utiliser plusieurs climatiseurs ? La vidéo démo de LG vous démontre l’efficacité de son climatiseur avancé, Dual Cool Inverter.

Moins d’énergie, plus d’air frais…

Alors que le compresseur conventionnel peut simplement s’allumer et s’éteindre en consommant beaucoup d’énergie, la technologie LG Inverter contrôle avec précision la consommation d’énergie pour atteindre la température souhaitée. En fait, Dual Cool Inverter de LG réduit la consommation d’énergie jusqu’à 70%. Vous pouvez donc profiter de l’air frais sans se soucier de la facture énergétique !

Cette démo innovante démontre aussi que le compresseur Dual Inverter peut fonctionner à faible vitesse de rotation (10 ~ 20 Hz) et économiser encore plus d’énergie, ce qui n’est pas possible avec un seul compresseur rotatif.

Comment ça fonctionne ?

La vidéo démo de LG dévoile, avec beaucoup de simplicité, les modes de fonctionnement du Dual Cool Inverter. Sa double rotation à vitesse variable se fait grâce à un moteur de compresseur ayant une fréquence de rotation plus large qui permet d’économiser plus d’énergie. Ce moteur a également une large plage de refroidissement à vitesse plus élevée que le compresseur conventionnel, qui prend plus de temps pour refroidir une pièce, tout en vous laissant chaud et moite…

Étant donné que le compresseur Dual Inverter peut ainsi fonctionner à très haute vitesse, allant jusqu’à 120 Hz, il refroidit votre corps plus rapidement que les climatiseurs conventionnels, soit avec +40% de rapidité. S’ajoute à cela un ventilateur plus grand de 25% et une sortie plus large conçue qui contribue à remplir votre espace d’air frais, et ce, plus rapidement et plus loin que jamais.

Grâce à la technologie Dual Inverter de LG, la démo prouve que vous bénéficiez d’un refroidissement plus rapide et d’un confort de plus en plus garanti.