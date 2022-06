Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé que les ventes cumulées de la gamme Smart Monitor ont dépassé la barre du million d’unités dans le monde.

Samsung Smart Hub est intégré aux écrans, ce qui les rend extrêmement polyvalents. Ces écrans connectés sont aussi bien adaptés pour du divertissement que pour travailler sans devoir être connecter à un PC. Ils offrent une expérience Smart TV avec un accès direct à un large éventail de services de streaming dont Netflix, Samsung TV Plus et YouTube.

Après le lancement remarqué du premier Smart Monitor fin 2020, Samsung a élargi cette année sa gamme Smart Monitor qui compte désormais 11 modèles entre les séries M5, M7 et M8.

Arborant un design élégant et tout en finesse, il est décliné en quatre coloris tendance – blanc, rose, bleu et vert – pour s’intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs.

De plus, à l’heure où le télétravail et l’enseignement à distance se généralisent, la SlimFit Cam amovible fournie avec le M8 répond à l’exigence de visioconférences de qualité professionnelle.

Le Smart Monitor M8 a reçu le Prix « CES 2022 Innovation Awards Honoree » du Consumer Technology Association (CTA) pour ses nombreuses technologies d’affichage innovantes. Samsung a commencé à prendre des précommandes pour le M8 aux États-Unis, en Allemagne, en France et dans de nombreux autres pays le 28 mars 2022. Les précommandes pour le produit ont dépassé les attentes de l’entreprise, reflétant la popularité du produit à travers le monde. Au premier trimestre, les ventes de la gamme Smart Monitor – incluant les précommandes pour le M8 – ont ainsi enregistré une hausse de 40% environ par rapport à la même période de l’année précédente.

« Nous travaillons, étudions et nous divertissons de plus en plus à la maison. Dans ce contexte, le Smart Monitor a redéfini le rôle traditionnel d’un moniteur en proposant un ensemble de fonctionnalités pensées pour tous les modes de vie » a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis d’avoir franchi le million d’unités vendues et anticipons que la demande restera soutenue, les consommateurs étant à la recherche de solutions qui simplifient leur quotidien ».