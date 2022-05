Les plus petits produits peuvent apporter les plus grands changements dans notre mode de vie. Améliorer votre téléviseur peut être aussi simple que d’ajouter un accessoire, mais les résultats – de l’ajout de la portabilité au changement de format de paysage en portrait, en passant par la décoration de votre maison – peuvent avoir un impact significatif sur votre expérience de visionnage. Samsung Newsroom a compilé une liste des meilleurs accessoires simples et pratiques fabriqués par Samsung Electronics pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience d’écran.

Consommez du contenu horizontalement ou verticalement avec le support mural et le support à rotation automatique

Avez-vous déjà voulu regarder une vidéo verticale destinée au mobile sur votre Neo QLED ou The Frame ? Avec le support mural à rotation automatique et le support à rotation automatique,1 vous pouvez regarder le contenu comme prévu. Appuyez simplement sur la touche de rotation de votre télécommande pour faire passer automatiquement l’écran du mode horizontal au mode vertical pour une expérience visuelle parfaite. Non seulement vous pouvez profiter de divers contenus confortablement, mais vous pouvez également profiter des fonctionnalités de mise en miroir et de diffusion en mode vertical.

Inclinez votre écran comme vous le souhaitez avec le support mural fin Full Motion

L’époque où un téléviseur était un appareil fixé en permanence au mur dans une orientation est révolue depuis longtemps. De nos jours, vous pouvez exploiter l’accessoire de montage mural Full Motion Slim pour incliner votre écran de manière flexible vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour

afficher votre contenu préféré dans n’importe quelle posture ou angle que vous désirez.

De plus, le support mural Full Motion Slim s’adapte parfaitement à votre mur, mettant le mur et votre écran en contact étroit pour des expériences de visionnement encore plus confortables et immersives.

Rangez les câbles TV désordonnés avec le One Connect Box

Si vous parvenez à organiser tous vos câbles TV désordonnés, vous avez déjà à moitié fini de styliser l’intérieur de votre salle de télévision. Le Neo QLED rassemble parfaitement n’importe quel salon, grâce au câble One Connect et au boîtier Slim One Connect. Avec cet accessoire, vous pouvez rapidement organiser et éliminer tout encombrement de câbles distrayant, rationalisant la décoration de votre maison pour un espace fonctionnel et magnifique.

Transformez votre téléviseur en une œuvre d’art avec des cadres personnalisés

L’accessoire qui met la touche finale à The Frame de Samsung, qui comporte une garniture de cadre photo qui affiche des œuvres d’art de classe mondiale directement sur votre mur, est une lunette personnalisable. Vous pouvez basculer entre différentes options de couleur pour obtenir exactement le look que vous souhaitez dans votre maison. Vous pouvez choisir parmi les lunettes plates modernes disponibles en blanc, teck et marron pour un look épuré et contemporain, ou vous pouvez opter pour l’une des lunettes biseautées disponibles en blanc et rouge brique pour un design plus traditionnel.2 De plus, le support mural Slim Fit minimise l’espace entre votre téléviseur et votre mur pour se fondre parfaitement dans n’importe quelle pièce.

Si vous ne souhaitez pas installer votre téléviseur sur un mur, The Floor Stand offre une autre façon d’exprimer votre style et de s’adapter à votre espace. Comme il est facile à installer même dans de petites zones, le support de sol est l’accessoire parfait pour apporter une touche artistique à n’importe quelle maison.

Divertissement en déplacement avec les roues Sero

Le Sero rotatif unique en son genre est maintenant devenu encore plus flexible avec les Sero Wheels. Pour les amateurs de télévision qui souhaitent modifier à la fois l’orientation de leur contenu et l’emplacement de leur téléviseur, The Sero Wheels est le bon choix. En vous permettant de déplacer librement votre téléviseur d’une pièce à l’autre, cet accessoire aide The Sero à s’adapter à tout espace ou intérieur à tout moment.

Déplacez ou installez facilement The Sero avec son accessoire pratique, The Sero Wheels.

Exprimez votre style personnel avec le Freestyle

Un écran portable, un haut-parleur Bluetooth et une lumière d’ambiance – Le Freestyle fait tout avec style. Vous pouvez ajouter une touche de couleur au design blanc et soigné du Freestyle avec une gamme colorée de peaux en caoutchouc qui comportent des échantillons Blossom Pink, Forest Green et Coyote Beige. Si vous emmenez The Freestyle à l’extérieur lorsque vous partez en camping ou assistez à une fête sur le toit, vous pouvez facilement transporter l’appareil avec vous dans un étui élégant et compact.

L’étui de transport Freestyle est le meilleur moyen de transporter facilement le Freestyle. Choisissez parmi une gamme de skins colorés pour The Freestyle en fonction

Réinventez votre espace avec le Serif

Avec son design pratique qui ressemble à la lettre « I », The Serif lui-même peut être une pièce maîtresse de n’importe quelle pièce. En utilisant la surface plane au-dessus du cadre supérieur comme étagère, vous pouvez décorer The Serif en fonction de vos goûts et préférences uniques. Vous pouvez afficher plusieurs articles faits à la main ou en édition limitée pour ajouter un accent à votre maison et faire en sorte que votre espace vous ressemble. Comme toute étagère haut de gamme, les possibilités d’élever l’intérieur de votre pièce et d’attirer l’attention de vos invités sont infinies.

(Vus 40 fois, 1 visites Aujourd'hui)