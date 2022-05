Huawei Consumer Business Group (CBG Tunisie) a annoncé aujourd’hui le lancement du HUAWEI nova 9 SE, un nouveau smartphone appartenant à la gamme des produits HUAWEI nova 9, une gamme dynamique, chic et tendance, conçu pour la jeune génération. Le smartphone est doté de caractéristiques innovantes et d’éléments de design avant-gardistes qui susciteront de nouvelles inspirations grâce à son puissant système d’appareil photo et à ses fonctions de vidéographie intégrées.

Ce nouveau membre de la famille nova 9, le HUAWEI nova 9 SE, est équipé d’un puissant système d’appareil photo haute résolution de 108 MP qui offre une qualité d’image exquise en mode haute résolution. Que vous preniez des photos de paysages, de portraits, d’architecture ou autres, de jour comme de nuit, le HUAWEI nova 9 SE capture ce que vous voyez devant vos yeux en détail. Le smartphone se démarque également de sa vitesse de recharge rapide et époustouflante avec 66W HUAWEI SuperCharge, garantissant une expérience fluide. De plus, les nouvelles optimisations EMUI 12 assurent des performances fluides et une synergie entre le smartphone et les autres produits Huawei.

Le HUAWEI nova 9 SE sera disponible en trois coloris miroitants – Crystal Blue, Pearl White, et Midnight Black en Tunisie le 17 mai 2022 avec des pré-commandes à partir du 07 mai 2022 sur Hmall.tn ainsi que chez les revendeurs agréés. Pendant la période de pré-commande, vous pouvez obtenir gratuitement HUAWEI freeLace + 90 jours d’extension de garantie.

HUAWEI nova 9 SE

« Avec le lancement du HUAWEI nova 9 SE, Huawei offre aux jeunes utilisateurs tunisiens d’excellentes expériences d’utilisation » déclare Kelvin Zhang, Country manager de Huawei CBG Tunisie. « La famille nova 9 permet de rapprocher Huawei à une jeune génération de consommateurs, et nous sommes heureux aujourd’hui de développer davantage notre gamme de produits de smartphones avec le lancement du HUAWEI nova 9 SE. Grâce à de puissantes mises à jour matérielles et à l’intégration du système d’exploitation, le HUAWEI nova 9 SE est doté d’un stupéfiant système de quadruple caméra AI de 108MP ainsi que d’un éventail passionnant de fonctions de vlogging, offrant aux utilisateurs plus de moyens de créer des vidéos engageantes et, en fin de compte, de susciter de nouvelles inspirations. »

Mémorisez votre histoire avec la caméra AI Quad

Le HUAWEI nova 9 SE est équipé du système AI Quad Camera de 108MP qui comprend un appareil photo principal de 108MP, un objectif ultra grand angle de 8MP, un objectif Bokeh de 2MP et un objectif macro de 2MP. Avec plus de pixels, l’appareil photo principal de 108 MP à ultra-haute définition (ouverture f/1.9) aide les utilisateurs à mieux retenir les détails et à produire des photos passionnantes en haute définition. Il permet également de réaliser des clichés extrêmement clairs en mode haute résolution ; créant des images sans perte même en zoomant trois fois. L’appareil photo principal est doté d’un grand capteur de 1/1,52 pouce, pour une résolution et une sensibilité à la lumière excellentes. Il garantit la plus grande clarté de toutes les images, tout en offrant des performances exceptionnelles en basse lumière.

Le HUAWEI nova 9 SE dispose également d’une caméra frontale grand angle (équivalent à 2,0μm, ouverture f/2,2) avec AI Beauty pour vous mettre en valeur sur vos photos. Il prend également en charge le passage automatique en mode grand angle lorsque vous tournez le smartphone latéralement depuis la position verticale, ce qui facilite les selfies de groupe.

La puissance au bout de vos doigts

Avec le HUAWEI nova 9 SE, le temps de charge est réduit au minimum, grâce à la fonction HUAWEI SuperCharge 66W, qui ne prend que 15 minutes pour charger le téléphone à 60 %, ou 36 minutes pour le charger complètement. Certifié par le TÜV Rheinland Safe Fast Charge, le HUAWEI nova 9 SE offre aux utilisateurs une expérience de charge rapide et fiable.

Le HUAWEI nova 9 SE est complété par un système de refroidissement tout aussi puissant – un système de dissipation de la chaleur en graphène. Cela permet à l’appareil de fonctionner à plein régime tout en restant frais au toucher, même lors du streaming de vidéos.

Un design tout à fait époustouflant

Le HUAWEI nova 9 SE est doté d’un superbe écran HUAWEI FullView de 6,78 pouces qui supporte la gamme de couleurs P3, garantissant des expériences visuelles spectaculaires avec des images fluides, des couleurs vives et des détails incroyables. Conçu dans le respect des mêmes normes esthétiques que son prédécesseur, le HUAWEI nova 9 SE présente des bords ultrafins mesurant seulement 1,05 mm d’épaisseur chacun et un corps ultrafin mesurant seulement 7,94 mm d’épaisseur. Un nouveau coloris Crystal Blue est disponible, fabriqué à partir de verre 3D pour un effet brillant et une texture cristalline grâce à la technologie de nano-texture à double film et double placage. De plus, le module caméra du nova Star Orbit Ring offre une réfraction éblouissante semblable à une étoile qui accentue le style raffiné de l’appareil.

L’innovation Vlog pour inspirer la vie de tous les jours

La manière dont nous utilisons le contenu est en train d’évoluer. Avec la montée du vlogging, le HUAWEI nova 9 SE est doté de fonctionnalités innovantes qui permettent aux utilisateurs de s’exprimer facilement à travers les vidéos. Grâce à l’enregistrement continu avant/arrière, les utilisateurs peuvent basculer entre les caméras avant et arrière, ce qui leur permet de capturer de manière fluide leur histoire dans un seul fichier vidéo. L’enregistrement vidéo à double vue permet aux utilisateurs de montrer leur réaction en direct aux événements, en utilisant simultanément les caméras avant et arrière, sans montage.

Le HUAWEI nova 9 SE simplifie le processus de montage vidéo grâce à la vidéo hybride, la recherche d’images et la création de vidéos en un clic. De plus, avec l’application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de publier leurs vlogs sur les médias sociaux en un instant.

Nouvelles inspirations en matière d’expérience utilisateur

Avec EMUI 12, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience fluide, même après avoir utilisé l’appareil pendant une longue période. Grâce à la connexion One Hop via les communications en champ proche (NFC), le HUAWEI nova 9 SE peut s’apparier directement avec d’autres appareils Huawei ; la collaboration inter-appareils peut être établie d’un simple clic.

Grâce au système de fichiers distribués, le HUAWEI nova 9 SE permet aux utilisateurs d’accéder aux fichiers depuis un PC. Les utilisateurs peuvent également envoyer des fichiers entre le smartphone et d’autres appareils Huawei via Huawei share, et parler avec jusqu’à 11 personnes simultanément en profitant de l’écran, de l’appareil photo et des haut-parleurs plus grands.

AppGallery : Fiabilité, innovation, facilité d’utilisation et sécurité

Fonctionnant sous EMUI 12, le HUAWEI nova 9 SE offre une expérience intelligente, facile et transparente aux utilisateurs. La galerie d’applications fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova 9 SE où les utilisateurs peuvent facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger une large gamme d’applications de haute qualité.

