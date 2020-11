La version d’essai de Baaz, un réseau social créé dans le monde arabe pour le monde arabe, a été lancé aujourd’hui. La plateforme cible le public arabe de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et se caractérise par la présence de fonctionnalités qui sont culturellement adaptées à l’utilisateur arabe, faciles à utiliser et divertissantes. L’annonce du lancement a eu lieu lors d’une conférence de presse organisée en ligne, avec la participation du Président de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), Baligh Ben Soltane, et d’un groupe de personnalités médiatiques de premier plan, de créateurs de contenu et d’influenceurs de la sphère digitale en Tunisie.

Le Président de l’Instance Tunisienne de l’Investissement, Baligh Ben Soltane, a déclaré : « L’Instance Tunisienne de l’Investissement encourage les projets innovants et considère que Baaz est un modèle important pour un projet numérique prometteur et ambitieux. Après avoir entamé le processus d’autorisation d’investissement à distance avec l’instance pour créer un projet de développement de logiciel média en Tunisie, nous confirmons notre soutien à l’entreprise et continuerons à lui fournir tout l’encadrement et l’infrastructure nécessaires pour qu’elle puisse mener à bien son projet dans les meilleures conditions et délais. »

Baaz possède de nombreuses fonctionnalités, notamment la technologie de réalité augmentée qui permet à l’utilisateur de tester un ensemble d’effets visuels en harmonie avec les mouvements du visage. Baaz propose également une série exclusive d’avatars qui incarnent des personnalités arabes célèbres ou présentent des caractéristiques arabes. Cela s’ajoute à la fonction “Explore”, qui permet aux utilisateurs de la plateforme de parcourir les photos et vidéos les plus importantes et les plus interactives en fonction de leurs centres d’intérêt, allant de la comédie aux jeux vidéo, en passant par les voyages, les sports, les arts, etc.

La plateforme de réseau social s’adresse à la jeune génération dont les connaissances en matière de technologie et du numérique ne cessent de croître. Baaz est également un outil parfait pour ceux qui s’appuient sur les outils digitaux pour communiquer avec le monde extérieur et pour diffuser leurs idées et réaliser leurs rêves. Baaz espère étendre progressivement sa présence sur les marchés arabes et coopérer avec le plus grand nombre possible de start-ups, de développeurs, de créateurs de contenu, d’illustrateurs et d’artistes.

Baaz se caractérise également par l’adoption des dernières technologies de cryptage, qui sont conformes au règlement général européen sur la protection des données (GDPR) et à la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA). En outre, il réunit une équipe qualifiée avec un grand potentiel, tout en utilisant les méthodes et les outils les plus avancés.

Hamda Khochtali, le CEO de Baaz, a déclaré: “Notre monde arabe est rempli d’esprits et de talents capables d’accomplir l’impossible. Chez Baaz, nous sommes fiers de nos ressources humaines et des jeunes compétences qui ont travaillé sur la création de cette plateforme en utilisant les dernières technologies et des solutions digitales innovantes. Nous avons travaillé depuis le début de cette année pour nous adapter aux attentes de l’utilisateur arabe, et nous avons fait en sorte que le produit soit basé sur trois points fondamentaux: qu’il soit arabe, sécurisé et simple, c’est-à-dire facile à utiliser. Arabe, car nous avons vraiment besoin d’une plateforme arabe, qui nous comprenne et qui prenne compte de nos besoins, une plateforme qui nous ressemble. Une plateforme sûre parce que l’utilisateur arabe en a assez des faux comptes et des ‘fake news’. Une plateforme simple car la multitude de fonctionnalités et d’effets, ne signifie pas forcément que cela répond aux aspirations des utilisateurs. Chez Baaz, nous veillerons à conserver la simplicité de la conception de nos produits, afin qu’ils restent le plus proche et le plus facile à appréhender par les utilisateurs.” H.Khochtali ajoute: “Nous n’avons pas de concurrent pour le moment dans le monde arabe. Nous avons pour ambition de faire de Baaz l’une des trois plateformes les plus utilisées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans les prochaines années, et nous nous distinguerons par notre proximité et notre profonde compréhension de l’utilisateur arabe. Baaz c’est: par vous, pour vous. La plateforme Baaz sera également la première plateforme de média social à offrir à ses utilisateurs la possibilité de vérifier leurs propres comptes en temps réel. Nous travaillons actuellement avec un grand nombre de startups, développeurs, créateurs de contenu, illustrateurs et artistes de Tunisie, de Jordanie, du Liban, et de Palestine. Nous travaillerons à élargir nos partenariats au cours de la prochaine phase pour servir nos aspirations et les aspirations de nos utilisateurs arabes.”

Baaz a réussi à attirer des dizaines de créateurs de contenu numérique parmi les plus importants du monde arabe, notamment au Liban, en Tunisie, en Jordanie et en Palestine, qui ont l’intention de fournir un contenu exclusif sur la plateforme. Cela permettra d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de répondre aux aspirations du public arabe.

En tant que première expérience de ce type, Baaz adopte le processus de vérification d’identité le plus simple et le plus rapide, afin de garantir un environnement sûr pour les utilisateurs. Les technologies adoptées par la plateforme permettent aux utilisateurs de vérifier leurs comptes instantanément. Cela permet aux titulaires de comptes “vérifiés” d’accéder à toutes les fonctionnalités et à tous les outils. Cette catégorie d’utilisateurs peut empêcher les comptes d’utilisateurs non vérifiés de poster des commentaires ou d’interagir avec leurs messages s’ils le souhaitent. Quant aux comptes “non vérifiés”, classés comme “virtuels”, leurs utilisateurs peuvent s’exprimer en utilisant des dizaines d’avatars, de filtres et de fonds virtuels, avec la possibilité de vérifier leurs comptes à tout moment.

Baaz offre une opportunité de soutenir les startups, les développeurs et les créateurs de contenu.