Dans le cadre du projet Incubateurs pour l’innovation et le transfert technologique en Méditerranée – INTECMED- et après la sélection des 12 candidats en août 2022, un programme de mentorat alliant formation et coaching est enfin lancée pour une durée de 4 mois. Les projets sélectionnés couvrent deux secteurs thématiques à caractère technologique à savoir le secteur agroalimentaire et le secteur artisanal. La répartition des projet est comme suit: 9 projets dans l’agro-alimentaire et 3 dans l’artisanat, venant des quatre coins du pays : le Nord-Est, le Centre , Nord Ouest et Sud de la Tunisie avec une répartition genrée de 7 femmes et 5 hommes.

Le programme de mentorat aura lieu à l’incubateur d’innovation et de transfert de technologie INTECMED installé au technopole de Borj Cedria, pour consolider davantage le profil des 12 porteurs de projets, chercheurs et jeunes entrepreneurs, les accompagner dans leur processus d’accélération pour améliorer leurs modèles d’affaires et les transformer en modèles viables matérialisés par des business plans solides et de renforcer leurs actions de mise en réseau.

L’itinéraire de formation INTECMED est basé sur 4 domaines d’expertise et répond aux principales barrières de commercialisation pour les produits/services technologiques prêts à être commercialiser: Stratégie commerciale, étude technologique, stratégie financière, étude juridique.

Pour satisfaire les demandes d’accompagnement spécifiques pour chacun des 12 projets, des séances de mentorat individuel seront initiées par des mentors (consultant-expert) spécialisés

A l’issue de la période de mentorat, une sélection des 3 meilleurs plans d’affaires aura lieu. Les lauréats remporteront des prix sous forme de sous subventions variant entre 10 000, 20 000 et 30 000 euros.

Pour rappel le projet INTECMED « Incubateurs pour l’innovation et le transfert de technologie en Méditerranée », est un projet financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC MED avec un budget de 3,7 millions d’euros avec un ratio de cofinancement de 90% de la contribution de l’UE et les 10% restants fournis par les partenaires du projet.

C’est un projet de Coopération entre la Grèce, l’Espagne, l’Égypte et la Tunisie dans le but de booster l’innovation, transférer le savoir-faire être lier la recherche à l’industrie dans la région méditerranéenne. INTECMED vise à développer un écosystème d’innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche.

Pour plus d’information veuillez visiter la page du projet: https://www.enicbcmed.eu/fr/projets/intecmed