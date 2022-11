A l’occasion de la Coupe du monde 2022 de Football, qui se joue actuellement au Qatar, LG Electronics a lancé mercredi 23 novembre 2022 un jeu sous forme d’application mobile/desktop relatif aux produits TV.

L’application, sous forme de quizz, comprend des questions spécifiques sur les téléviseurs de la marque LG.

Pour commencer, le joueur doit d’abord se connecter au lien de l’Appli (https://jeux-lg.com/) et répondre à trois questions.

Ainsi, au bout de quatre semaines (durée du jeu), trois gagnants seront tirés au sort et remporteront chacun un TV NanoCell LG. Ce téléviseur intelligent, au-delà de toutes les fonctionnalités et performances qu’il procure, est en plus muni de la fonction « Sports Alert ».

Dans le contexte sportif actuel, LG profite de l’occasion pour exhiber toute son expertise et vous faire redécouvrir sa gamme TV avec cette fonction magique.

Que l’on regarde un film ou que l’on suive un match, la fonction « Sports Alert », disponible sur la majorité des téléviseurs LG, vous tient informés des dernières actualités et des matchs que disputent vos équipes préférées.

« Sports Alert » va beaucoup plus loin ! Cette fonction vous notifiera également qu’un match est sur le point de commencer afin que vous ne ratiez la moindre action d’un match, même lorsque vous êtes concentrés sur d’autres contenus.

Bref, il s’agit d’une expérience parfaite de vision adaptée aux contenus sportifs. A la cohérence des couleurs et de la performance audio et vidéo, s’ajoute aussi une télécommande intelligente et magique : le « LG Magic Remote »

-Pour en savoir plus sur l’appli en question, voici le lien vidéo :https://www.swisstransfer.com/d/ba64195e-640b-4e6e-930c-5a574fa85a32

-Pour en savoir plus sur les TVs LG et avoir plus de chance de répondre correctement aux questions de l’app, il suffit de viiter le site web du groupe: https://www.lg.com/tn