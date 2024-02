LG Electronics (LG) présente son dernier projecteur lifestyle, l’unique LG CineBeam Qube (modèle HU710PB). Le nouveau modèle 4K peut rapidement transformer un espace intérieur en salle de cinéma et se caractérise par un design compact et léger avec une poignée pratique rotative à 360 degrés. La solution de projection de LG sert également d’accessoire d’intérieur élégant, son esthétique minimaliste accrocheuse ajoutant une touche de sophistication moderne à la pièce.

Bien qu’il s’agisse de l’un des plus petits projecteurs disponibles, le LG CineBeam Qube est un appareil puissant, capable de projeter des images de résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) mesurant jusqu’à 120 pouces. Équipé d’une source de lumière laser RVB et des technologies de pointe de LG en matière d’affinage de l’image, le nouveau modèle offre des images exceptionnellement claires et nettes, avec un rapport de contraste de 450 000:1 et une couverture de 154% de la gamme de couleurs DCI-P3.

La précision des couleurs du CineBeam Qube signifie que les films et autres contenus sont affichés comme leurs créateurs l’ont voulu, avec des couleurs riches et des noirs profonds qui ajoutent de la profondeur et de l’éclat à chaque scène. En outre, le projecteur 4K haut de gamme de LG est doté de la fonction Auto Screen Adjustment, qui optimise automatiquement l’emplacement et la taille de l’image pour une superbe expérience de visionnage, à chaque fois.

Fonctionnant sous LG webOS 6.0, le CineBeam Qube offre un contrôle intuitif et un accès facile à une sélection variée de services de streaming, tels que Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube.*

Lorsqu’il n’est pas utilisé pour la consommation de contenu, l’utilisateur peut activer la fonction de mappage d’image du projecteur et profiter d’images numériques captivantes qui réhaussent l’ambiance de son espace.