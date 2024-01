Samsung Electronics Co., Ltd. et Corning Incorporated (NYSE : GLW) ont annoncé aujourd’hui que les appareils Galaxy S24 Ultra seront dotés du nouveau matériau de protection Corning® Gorilla® Armor de Corning. Gorilla Armor offre une combinaison de durabilité et de clarté visuelle, offrant un affichage de qualité à la lumière du soleil et une protection contre les dommages causés par l’utilisation quotidienne.

« Le verre Gorilla® Glass de Corning, associé à la série Galaxy S, a permis de stimuler l’innovation et de réaliser des progrès importants en matière de durabilité », déclare Kwangjin Bae, vice-président directeur et chef de l’équipe de recherche et développement mécanique, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Ce partenariat a permis aux gens d’utiliser nos produits en toute confiance et en toute tranquillité d’esprit ».

Corning® Gorilla® Armor est un tout autre type de matériau de protection pour téléphone intelligent. Par rapport à une surface en verre standard, Corning Gorilla Armor réduit les reflets jusqu’à 75 %, ce qui améliore la lisibilité de l’affichage et minimise les reflets sur l’écran.

Le nouveau matériau de protection de Corning optimise la durabilité du Galaxy S24 Ultra. Dans les tests de laboratoire de Corning, Gorilla Armor a démontré une durabilité supérieure à celle des verres de protection en aluminosilicate. Pour mesurer sa résistance aux égratignures, Corning a créé un nouveau test en laboratoire, le « robot à rayures », pour reproduire les microrayures causées par l’utilisation quotidienne. Dans ces conditions de test, Gorilla Armor n’a montré aucune rayure visible et a démontré une résistance aux rayures quatre fois supérieure à celle des verres de protection en aluminosilicate.

Gorilla Armor contient en moyenne 25 % de contenu recyclé avant consommation, comme validé par UL Solutions conformément à la procédure de validation des déclarations environnementales (ECVP) UL2809-2 pour le contenu recyclé.

« Gorilla Armor associe les prouesses de Corning en matière de recherche et d’ingénierie au design centré sur le consommateur et à l’attention portée par Samsung à l’expérience de l’utilisateur », a déclaré David Velasquez, vice-président et directeur général de Corning® Gorilla® Glass. « Cette dernière innovation répond à la fois au besoin de durabilité et à notre besoin croissant d’une meilleure optique, amenant l’expérience de la téléphonie mobile du futur dans le présent».

Le lancement des téléphones Galaxy S24 Ultra avec Gorilla Armor fait suite à une année faste pour Samsung et Corning. L’année dernière a marqué les 50 ans de partenariat entre les deux entreprises. Samsung et Corning se sont en effet associés pour la première fois en 1973 afin de rendre les téléviseurs plus accessibles aux consommateurs coréens.

Ce même esprit de collaboration s’est perpétué pendant un demi-siècle. Le verre Gorilla® Glass de Corning® est présent sur d’innombrables appareils Samsung, des premiers téléphones intelligents Galaxy aux plus récents, y compris la série Galaxy S23, le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5, qui sont tous équipés du verre Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning®. Le lancement des appareils Galaxy S24 Ultra avec Gorilla Armor poursuit cette relation de longue date dédiée à la création d’innovations essentielles à l’industrie de l’électronique grand public mobile.