Le 6 octobre 2022, les acteurs de la transformation digitale en Afrique ainsi que les responsables des collectivités territoriales se donnent rendez-vous au Maroc, au Hyatt Regency de Casablanca, pour l’édition 2022 du Digital African Tour (DAT). Organisé par Cio mag et placé sous le thème « Villes africaines, comment concilier développement durable, modernisation et innovation », le DAT Maroc 2022 sera l’occasion d’aborder les problématiques liées à l’urbanisation rationnelle des villes africaines.

La crise de la pandémie Covid-19 a précipité le basculement, quasi-forcé, vers le numérique. Ce mouvement touche désormais les collectivités territoriales où le digital est de plus en plus au service de la gouvernance, du développement économique local et de la création d’emplois, surtout pour les jeunes. Aujourd’hui, le digital est au cœur de tout processus de transformation des collectivités. En Afrique, le nombre d’utilisateurs des services mobiles croît deux fois plus vite que la moyenne mondiale. 70% de la population africaine utilisent les services mobiles contre 93% en Europe. A cause du faible déploiement des infrastructures du réseau internet fixe, l’usage des réseaux de téléphonie mobile a été privilégié, si bien qu’il tend à couvrir l’ensemble des territoires. Les pays africains ont été amenés à faire le choix du développement de l’internet mobile à haut débit comme axe stratégique de la connectivité du continent. Il ne s’agit pas d’opposer les infrastructures numériques aux infrastructures physiques, lesquelles sont incontestablement complémentaires, mais en pariant sur le numérique pour anticiper l’insuffisance ou l’absence d’infrastructures, les collectivités font également le pari de la modernité et de l’optimisation des ressources. L’intégration du digital dans les processus de gouvernance a été engagée de façon irréversible pour plus de résilience.

Le digital, un levier de développement territorial

C’est dans ce contexte que le Digital African Tour rassemblera les acteurs du numérique, les responsables des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires des sociétés d’eau et d’électricité pour évoquer, entre autres, les pistes de réflexion pour le développement durable, la modernisation et l’innovation des villes africaines. Le DAT Maroc 2022 ambitionne de jeter les bases d’un modèle africain des Smart Cities sur le continent et ses spécificités. Il s’agira de protéger et valoriser les ressources des territoires en combinant développement local et innovation, aussi bien pour la gestion des énergies, la gestion des déchets, l’agriculture, la santé, l’éducation et de façon globale, l’administration locale.

Cette édition 2022 du DAT Maroc va également plancher sur le rôle du numérique et de l’innovation au service des villes africaines.

Les experts, décideurs et acteurs attendus à Casablanca devront proposer des mesures urgentes pour construire des écosystèmes d’innovation qui répondent à la spécificité de chaque ville sur le continent.

Le DAT Maroc 2022 sera donc l’occasion de mieux comprendre les stratégies « smart » mises en place par de grandes villes africaines comme : Benguerir, Berkane, Casablanca au Maroc, Ouagadougou au Burkina Faso, Yamoussoukro, Abidjan en Côte d’Ivoire, Bizerte en Tunisie ou encore Diamniadio au Sénégal. Les clés du succès de ces études de cas feront l’objet de partage de bonnes pratiques, en vue de faire émerger les meilleurs usages.

Ensemble, les acteurs attendus au Maroc réfléchiront aux mécanismes de financement de l’émergence des villes durables en Afrique.

