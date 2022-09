Huawei annonce le lancement du nouveau membre de la série HUAWEI WATCH FIT, la HUAWEI WATCH FIT 2. La montre est toujours aussi élégante, l’écran est meilleur, il y a des fonctions intelligentes pratiques comme les appels Bluetooth et les réponses rapides aux messages, et une batterie durable de 10 jours. En outre, toutes les fonctions de santé et de remise en forme que vous aimiez de la montre précédente ont été améliorées.

La HUAWEI WATCH FIT 2 est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec les autres appareils Android et iOS. La smartwatch est disponible en deux éditions – Active Edition et Classic Edition. La dernière smartwatch de Huawei est disponible en Tunisie.

La mode à votre poignet

Même avec un grand écran AMOLED HD HUAWEI FullView de 1,74 pouce, la HUAWEI WATCH FIT 2 est étonnamment fine et légère. La montre tient confortablement sur votre poignet. L’écran, la partie la plus proéminente de la montre, est un écran haute résolution qui offre des couleurs riches et vives et plein de détails. Comme un véritable accessoire de mode, la montre est proposée avec un choix unique de couleurs. La HUAWEI WATCH FIT Active Edition reprend le design de la génération précédente, en Sakura Pink, Isle Blue et Midnight Black ; tandis que la nouvelle HUAWEI WATCH FIT Classic Edition se décline en Nebula Gray et Moon White.

Cette montre vous offre également toutes les possibilités de personnalisation que vous souhaitez. Vous pouvez choisir des bracelets en silicone souple (noir et rose) en silicone confortable (bleu), ou en cuir élégant (blanc et gris), tous dans une gamme de couleurs et de styles.

Grâce au système de fermeture par pression, vous pouvez les retirer sans problème et changer facilement de bracelet en fonction de votre humeur et de votre tenue. Elle prend également en charge le visage de montre one-hop[1], qui vous permet de transférer des images de votre smartphone vers la smartwatch d’un simple toucher.

Des fonctionnalités pratiques pour une vie intelligente

La HUAWEI WATCH FIT 2 est désormais équipée d’un haut-parleur et d’un microphone. Cela signifie que vous pouvez répondre ou rejeter des appels depuis la montre via Bluetooth. Vous pouvez ajouter vos contacts fréquemment utilisés dans l’application HUAWEI Health App pour faciliter l’appel de vos proches en quelques touches. Si les utilisateurs ne sont pas disponibles pour répondre au téléphone, ils peuvent rapidement répondre sous la forme d’un court message en une touche. La réponse peut être personnalisée dans l’application HUAWEI Health App, ce qui permet aux utilisateurs de toujours rester en ligne et de ne rien manquer d’important. Les utilisateurs peuvent également répondre rapidement à des messages via des applications de messagerie instantanée depuis la montre elle-même.

Une batterie de longue durée

Malgré sa forme élégante, le HUAWEI WATCH FIT 2 dispose d’une batterie suffisamment puissante pour tenir 10 jours ! Pour garantir une expérience confortable et ininterrompue, la HUAWEI WATCH FIT 2 dispose d’une fonction de charge rapide. Avec une charge de 5 minutes[2], la smartwatch peut être utilisée pendant 24 heures. Dans des scénarios d’utilisation typiques, la smartwatch peut être utilisée pendant 10 jours et 7 jours dans des scénarios d’utilisation intensive[3].

Une gestion complète de la santé à votre poignet

Outre le mode de vie intelligent, HUAWEI WATCH FIT 2 est également un puissant appareil de gestion de la santé.

Il peut suivre toute une série de données de santé pour vous aider à garder un œil sur votre santé. Grâce à la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 5.0 améliorée de Huawei, la montre peut mesurer votre BPM et votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Elle peut également suivre les habitudes de sommeil. La smartwatch peut analyser les différentes étapes de chaque nuit de sommeil, identifier une série de problèmes de sommeil différents et proposer des solutions. L’application Huawei Health propose d’autres moyens de promouvoir un mode de vie sain. Vous pouvez utiliser la gestion des modes de vie sains pour créer un plan de bien-être unique, comprenant les pas quotidiens, la consommation d’eau, les séances d’entraînement et bien d’autres choses encore ; l’application les rappelle chaque jour, offrant un retour positif pour que vous vous sentiez bien dans le maintien d’un mode de vie sain. Il y a même un rappel automatique avec audio et animation pour vous aider à vous souvenir de rester actif tout au long de la journée.

Rendez vos séances d’entraînement plus passionnantes

Un excellent moyen de conserver des habitudes saines est de les rendre plus amusantes et intéressantes. Grâce à la prise en charge de la lecture de musique hors ligne sur HUAWEI WATCH FIT 2, vous pouvez écouter de la musique directement depuis votre smartwatch tout en faisant de l’exercice et utiliser une BGM (musique de fond) exclusive pendant la course. Vous pouvez également gérer la lecture de la musique via des applications mobiles, associer différentes listes de lecture à différents sports et profiter de votre musique à tout moment et en tout lieu.

Atteignez vos objectifs de remise en forme grâce à de nouveaux modes d’entraînement

Le HUAWEI WATCH FIT 2 est doté de fonctions intelligentes spécialement conçues pour vous aider à faire de l’exercice à tout moment et en tout lieu, notamment 97 modes d’entraînement pour tous, de la course à pied et du cyclisme à la musculation, en passant par la danse, les jeux de ballon, les sports d’hiver et bien plus encore. Il y a également un coach de fitness animé intégré pour 7 modes sélectionnés, offrant des instructions audio et des démonstrations faciles à suivre – y compris l’échauffement et le retour au calme – ce qui permet d’intégrer facilement vos séances d’entraînement dans leur vie et de suivre leurs progrès au fur et à mesure.

Les coureurs vont adorer le HUAWEI WATCH FIT 2. Il est doté du Running Ability Index (RAI) de Huawei, qui peut analyser votre taille, votre âge, votre poids, votre condition physique et votre expérience de la course à pied pour créer un plan d’entraînement de niveau professionnel. Les données sont ensuite automatiquement analysées et les suggestions d’entraînement ajustées en fonction des progrès réalisés.

Avec HUAWEI WATCH FIT 2, la marque maintient sa position avec une stratégie réussie et une gamme d’objets connectés élégants, uniques et dotés de fonctionnalités qui facilitent la vie.

[1] Le visage de montre One-hop nécessite des appareils Huawei dotés de la fonction NFC et fonctionnant sous EMUI 11.0 ou plus.

[2] Les données de charge proviennent des tests de laboratoire de Huawei effectués dans des environnements contrôlés avec une température de 25±1°C et une humidité relative de 45%-80%. L’appareil a été chargé à partir d’un niveau de batterie de 3 %, en mode veille et avec son écran éteint pendant toute la durée du test. Les données peuvent varier en fonction du produit, des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.

[3] Les données proviennent des laboratoires de Huawei. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation. L’autonomie typique de la batterie est de 10 jours, dans les conditions suivantes : Les paramètres par défaut sont utilisés, les appels Bluetooth sont effectués pendant 30 minutes/semaine, la lecture de musique est effectuée pendant 30 minutes/semaine, le suivi de la fréquence cardiaque est activé, le mode veille ordinaire est utilisé la nuit, l’exercice moyen est de 30 minutes/semaine, les notifications de messages sont activées (50 messages, 6 appels entrants et 3 alarmes par jour) et l’écran est allumé 200 fois par jour. L’autonomie de la batterie pour une utilisation intensive est de 7 jours et est définie comme suit : Les paramètres par défaut sont utilisés, les appels Bluetooth sont de 30 minutes/semaine, la lecture de musique est de 30 minutes/semaine, la surveillance de la fréquence cardiaque est activée, la surveillance TruSleep™ est utilisée la nuit, l’exercice moyen est de 60 minutes/semaine, les notifications de messages sont activées (50 messages, 6 appels entrants et 3 alarmes par jour) et l’écran est allumé 500 fois par jour.