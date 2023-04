L’être humain valorise depuis longtemps l’expression de soi, et l’avènement des appareils photo des smartphones a popularisé le partage de photos sur les réseaux sociaux comme une forme largement acceptée d’expression de soi. L’idée de manifester son identité individuelle est au cœur de la Génération Z, et cela se voit dans la façon dont ils utilisent constamment les appareils photo de leur téléphone pour créer des souvenirs pendant le ramadan.

La série HUAWEI nova 10 a été conçue pour rester en phase avec les modes de vie et l’esthétique des jeunes. Le nom nova de la série est dérivé du mot latin « novas », signifiant que chaque étoile montante est née pour briller, ce qui s’apparente à la passion des jeunes lorsqu’ils poursuivent leurs rêves d’un avenir meilleur. Créée sur la base d’une technologie innovante, chaque génération de la série HUAWEI nova s’efforce de représenter l’idéologie d’un produit technologique innovant, doté d’un design tendance, d’appareils photo puissants, d’excellentes performances et offrant des expériences d’interaction intelligentes.

Le compagnon idéal, qu’il pleuve ou qu’il vente

Vous voulez prendre des photos jusqu’à 108 MP avec le HUAWEI nova 10 SE ? Il suffit d’activer le mode High-Res Shot lors de l’utilisation de l’appareil photo arrière. Les natifs du numérique qui alimentent quotidiennement leurs flux des réseaux sociaux peuvent utiliser la prise de vue haute résolution de 108 MP, qui est idéale pour obtenir un rendu plus détaillé des cheveux, du teint de la peau et d’autres caractéristiques du visage afin d’obtenir des photos d’une clarté cristalline d’eux-mêmes et de leurs amis. L’appareil photo principal de 108 MP High-Res du HUAWEI nova 10 SE est très sensible à la lumière et produit des images d’une grande clarté, en particulier dans les environnements lumineux. Les créateurs de contenu, y compris ceux qui publient des articles sur les plantes ou l’architecture, peuvent également prendre des photos de qualité de l’architecture ou de la nature en se concentrant sur les textures et les détails – pour mieux divertir, éduquer ou inspirer leurs adeptes !

Avec le HUAWEI nova 10 SE, vous pouvez mettre en valeur vos tenues nocturnes et vos photos de groupe avec une beauté différente. D’une part, l’appareil photo capte plus de lumière, grâce à son capteur ultra-haute résolution. D’autre part, la cohésion entre l’algorithme de fusion multi-images dans le domaine RAW et la technologie avancée de réduction du bruit multi-images garantit que les images prises dans des environnements plus sombres bénéficient d’une luminosité optimisée, d’une plage dynamique accrue et d’un bruit d’image réduit, ce qui permet de rehausser les détails. Lors de la prise de portraits nocturnes, le HUAWEI nova 10 SE capture l’apparence et les mouvements des sujets de manière plus naturelle et réaliste.

En outre, le HUAWEI nova 10 SE permet de créer des vlogs sans souci. Il dispose de la fonction d’enregistrement continu avant/arrière. Elle permet de basculer de manière transparente entre les caméras avant et arrière, de sorte que les séquences restent ininterrompues. La fonction Dual-View Video permet aux utilisateurs de capturer une scène avec un écran partagé. Une moitié montre la réaction du vidéaste et l’autre la scène qui se déroule devant lui.

Le HUAWEI nova 10 SE est disponible en Tunisie dans les coloris Starry Silver et Starry Black sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs certifiés.

HUAWEI FreeBuds 5i, le meilleur partenaire pour profiter du plan Ramadan

Les nouveaux HUAWEI FreeBuds 5i offrent un design compact et confortable avec une prise en charge pratique de la connexion à deux appareils et un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP54. Les générations précédentes de FreeBuds étaient également très populaires auprès des consommateurs, en particulier les étudiants et les jeunes professionnels.

Une multitude d’innovations de pointe contribuent aux performances audio supérieures des HUAWEI FreeBuds 5i, notamment la prise en charge du codec audio LDAC™ HD, le haut-parleur dynamique de 10 mm à haute sensibilité, le diaphragme composite polymère personnalisé et l’algorithme d’optimisation de l’égaliseur doublement adaptatif. Les 28 heures d’autonomie de la batterie des écouteurs que les utilisateurs obtiennent avec l’étui de chargement et le support de chargement rapide en font également une option pratique pour une écoute tout au long de la journée. Un autre attrait des HUAWEI FreeBuds 5i est l’incroyable annulation active du bruit. Offrant une profondeur de suppression du bruit maximale de 42 dB, ils permettent aux utilisateurs de profiter d’un son immersif même lorsqu’ils sont en déplacement. De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes ANC en fonction de leur environnement.

Les HUAWEI FreeBuds 5i sont également plus légers et plus compacts que la génération précédente de HUAWEI FreeBuds, ce qui les rend confortables à porter et plus sûrs dans les oreilles. Ils peuvent se connecter à deux appareils fonctionnant sous des systèmes d’exploitation différents (compatibles avec EMUI/Android/iOS/Windows) et passer automatiquement d’un appareil à l’autre sans interruption, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de connexion audio fluide et intelligente.

Les HUAWEI FreeBuds 5i sont disponibles sur le marché tunisien sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs certifiés.