Le célèbre événement technologique du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), LG Showcase 2023, est enfin revenu dans la région après une interruption de quatre ans. L’événement de deux jours s’est tenu à Al Habtoor City à Dubaï et a présenté avec succès tous les nouveaux produits LG lancés dans la région cette année à une foule record de plus de 400 visiteurs.

Abritant un quart de la population mondiale, la région MEA dispose d’un fort potentiel pour devenir un marché majeur pour les appareils électroniques haut de gamme. L’année dernière, les ventes de produits LG dans la région ont plus que doublé, avec une croissance exceptionnelle des écrans commerciaux et des systèmes CVC résidentiels et commerciaux. Pour répondre à cette tendance, des produits B2B ont également été présentés lors de l’exposition de cette année, et l’entreprise vise à poursuivre cette tendance à la croissance dans le but de satisfaire davantage de clients et de leur offrir des expériences personnalisées.

Non seulement LG Showcase 2023 a présenté la vaste gamme de produits de l’entreprise, du téléviseur sans fil révolutionnaire à la gamme LG SIGNATURE de deuxième génération, mais il a également donné aux participants une expérience pratique de ce que l’avenir nous réserve avec les efforts incessants de LG pour fournir à ses clients des solutions de vie intelligentes montrant ce que l’entreprise entend par « Life’s Good » (la vie est bonne). Il y en avait vraiment pour tous les goûts, les quatre zones distinctes du LG Showcase 2023 offrant aux visiteurs l’expérience F.U.N. (first, unique and new).

Pour célébrer le 10e anniversaire de LG OLED cette année, la zone OLED TECH a présenté les différentes tailles et caractéristiques de la gamme. Pionnière du marché des téléviseurs haut de gamme et lauréate de nombreux prix prestigieux décernés par des journalistes et des experts du secteur, la gamme de téléviseurs LG OLED offre une qualité d’image exceptionnelle, des couleurs éclatantes et des noirs profonds qui donnent vie aux images.

À côté de la zone OLED TECH, une zone Lifestyle était entièrement équipée d’appareils de divertissement domestique avancés, y compris LG StanbyME et OLED Objet Collection’s Easel et Posé, qui ont tous été conçus pour offrir des designs élégants qui s’harmonisent de manière transparente avec n’importe quel intérieur.

Parmi les quatre zones, la plus exquise était sans aucun doute la luxueuse zone LG SIGNATURE mise en place pour présenter la toute nouvelle gamme LG SIGNATURE tout en démontrant comment elle élève une pièce remplie de meubles et de tapis de haute qualité par Molteni&C S.p.A, une société de design italienne populaire avec laquelle LG travaille en étroite collaboration depuis 2020. Ici, les visiteurs ont pu constater les caractéristiques innovantes du téléviseur OLED de LG SIGNATURE, du réfrigérateur InstaView™, de la paire de lave-linge et sèche-linge, du four à micro-ondes Over-the-Range avec smart InstaView™, de la cuisinière Slide-in à double four avec caméras intégrées et de la cave à vin.