La ligne distinctive de la plus grande compagnie aérienne internationale, Emirates, a fait couler beaucoup d’encre.

Le président d’Emirates Airline, Sir Tim Clark, a déclaré : « La livrée des avions est la marque la plus immédiatement reconnaissable : « La livrée des avions est la marque la plus immédiatement reconnaissable de toutes les compagnies aériennes. C’est une représentation visuelle de notre identité unique, un élément que nous portons fièrement et que nous affichons dans toutes les villes que nous desservons dans le monde. Nous rafraîchissons notre livrée pour la rendre plus moderne, sans perdre les éléments clés de notre identité, tels que le drapeau des Émirats arabes unis sur notre aile arrière et la calligraphie arabe. »

Les aiguisés du ciel et les passionnés d’aviation remarqueront immédiatement les changements apportés à la dérive et aux extrémités de l’aile. Sur ce dernier design, le drapeau des Émirats arabes unis sur l’empennage est beaucoup plus dynamique et fluide, avec un effet 3D, et les extrémités des ailes ont été peintes en rouge avec le logo d’Emirates en calligraphie arabe qui ressort en blanc inversé. Les passagers à bord avec vue sur le hublot verront les couleurs du drapeau des Émirats arabes unis peintes sur les extrémités des ailes, face au fuselage.

La typographie dorée « Emirates » en anglais et en arabe sur le fuselage principal est également plus audacieuse et plus grande de 32,5 %. Sur le ventre de l’avion, Emirates a conservé sa marque rouge emblématique introduite en 2005. L’URL du site web « Emirates.com » a été supprimée du design.

Il s’agit de la troisième itération des couleurs officielles de la marque Emirates. La livrée originale, dévoilée lors du lancement de la compagnie en 1985, a été rafraîchie pour la première fois 14 ans plus tard, avec la livraison du premier Boeing 777-300 d’Emirates lors du salon aéronautique de Dubaï en 1999.

Le premier appareil à revêtir la nouvelle livrée d’Emirates est l’Airbus A380 A6-EOE, qui a quitté le centre d’ingénierie d’Emirates cette semaine après avoir été rénové. Son premier vol était à destination de Munich le 17 mars (vol EK51).

Regardez la vidéo du premier avion recevant sa nouvelle livrée à Emirates Engineering à Dubaï.

La nouvelle livrée sera progressivement appliquée au reste de la flotte existante d’Emirates. 24 appareils, dont 17 Boeing 777, devraient arborer la nouvelle livrée d’ici à la fin de l’année 2023. Tous les nouveaux appareils d’Emirates, à partir du premier Airbus A350 entrant dans la flotte en août 2024, seront livrés dans cette nouvelle livrée.

La première livrée d’Emirates, en 1985, a été conçue par la société de design britannique Negus & Negus. Toutes les couleurs ultérieures des avions de la compagnie ont été créées par son équipe interne de designers. Au fil des années, les nombreuses livrées colorées et marquantes des avions d’Emirates ont été conçues sur mesure pour favoriser l’association entre la marque et les sponsors, et pour des occasions spéciales telles que le 50e jubilé des Émirats arabes unis et l’Expo 2020 de Dubaï.