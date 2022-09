Dans le cadre de ses efforts continus pour assurer que ses clients » volent mieux « , Emirates a choisi le nouveau système AVANT Up de Thales pour sa future flotte d’Airbus A350, dont la livraison est prévue en 2024.

L’investissement de la compagnie aérienne de plus de 350 millions de dollars US permettra à sa cinquantaine de modèles A350 d’être équipés de la nouvelle génération de systèmes de divertissement à bord qui offrent une expérience cinématique mémorable et personnalisée aux passagers.

Adel al Redha, directeur des opérations d’Emirates, a déclaré : « Emirates a toujours considéré le divertissement en vol comme un aspect essentiel de notre expérience à bord, et nous avons en fait été la première compagnie aérienne à installer des écrans personnels sur chaque siège à bord alors que c’était loin d’être la norme il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui, Emirates ice reste inégalée en matière de contenu et d’expérience de divertissement à bord, ayant remporté consécutivement les prix « best-in-the-sky » au cours des 14 dernières années. Notre investissement dans la nouvelle génération de systèmes Thales pour notre nouvelle flotte d’A350 renforcera notre avancée, nous permettant d’offrir des expériences encore meilleures à nos clients. Suivez cet événement. Yannick Assouad, vice-président exécutif de Thales Avionics, a déclaré : » Chez Thales, nous sommes fiers de nous associer à Emirates dans sa mission de voler mieux. L’AVANT Up de Thales apporte à Emirates les dernières technologies et capacités grand public dans l’avion. En combinant nos écrans Optiq 4K QLED HDR, une puissance dynamique primée et des services numériques de nouvelle génération, les clients d’Emirates peuvent s’attendre à l’extraordinaire. «

La technologie révolutionnaire du système AVANT Up de Thales comprend des écrans Optiq 4k QLED HDR – les seuls écrans d’avion utilisant la technologie QLED de Samsung pour immerger les spectateurs dans plus d’un milliard de couleurs. Cette riche capacité d’affichage constitue le support idéal pour le produit inégalé de divertissement à bord d’Emirates,ice, qui propose plus de 5 000 chaînes de contenu multilingue, notamment la télévision en direct, les derniers films du box-office, les émissions de télévision et les plus grands hits de la musique, ainsi que la première chaîne de shopping à bord au monde, EmiratesRED.

Le nouveau système de Thales fournira également une solution de télévision » en direct » améliorée qui offre un choix plus large de télévision et d’informations en direct dans la plus haute définition disponible à 40 000 mètres.

Les clients d’Emirates peuvent également s’attendre à une meilleure connectivité des passagers grâce à l’Optiq – le premier écran intelligent du secteur à offrir deux connexions Bluetooth, un Wi-Fi intégré permettant aux passagers de coupler plusieurs appareils, notamment des téléphones, des tablettes, des écouteurs ou même des manettes de jeu, tout en prenant en charge jusqu’à 60 watts d’USB-C pour recharger rapidement les appareils personnels.

Pour renforcer l’engagement des passagers, Emirates a choisi une variété de services numériques AVANT Up, notamment des fonctions de personnalisation hautement intégrées, des capacités étendues en matière de dispositifs électroniques personnels (PED) et des améliorations de l’interface utilisateur qui permettent également aux passagers malvoyants de vivre une expérience immersive.

Emirates est également la première compagnie aérienne au monde à choisir Pulse de Thales, une technologie brevetée de gestion de l’énergie qui garantit que les performances de charge ne seront pas affectées, quel que soit le nombre d’utilisateurs qui chargent leurs appareils en même temps.

Reflétant une vision commune de l’innovation et de l’élaboration des futures expériences en vol, Emirates et Thales continuent également de collaborer sur des programmes par le biais de l’Aviation X-Lab de Dubaï, un incubateur spécifique à l’aviation.