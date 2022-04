Vous envisagez de vous mettre au vert à temps pour la Journée de la Terre (Heure de la Terre) cette année ? La technologie des maisons intelligentes peut faciliter votre démarche durable, en vous aidant à économiser l’électricité et atteindre votre nouveau style de vie net zéro.

Les Economies D’énergie Rendues Faciles

Économiser de l’énergie à la maison devient beaucoup plus simple avec l’aide de l’appli LG ThinQ et de ses fonctionnalités intelligentes, qui permettent d’optimiser sans effort l’efficacité énergétique des appareils ménagers. L’appli prend même en compte les habitudes d’utilisation – par exemple, elle peut ajuster la consommation électrique du réfrigérateur au niveau le plus bas pendant les heures de nuit.

Avec l’application LG ThinQ, il est aussi possible de vérifier l’état de tous les appareils à distance et voir même éteindre celui que vous avez laissé en marche, où que vous soyez.

Pour le lave-linge l’application suggère un cycle optimal pour la tâche – un cycle qui n’utilise que ce qui est nécessaire, suite à la détermination du type de tissu et le poids de la charge, pour obtenir les meilleurs résultats pour le linge, et pour l’environnement également.

Prolonger La Durée De Vie Des Appareils Electroménagers

Maintenir vos appareils en bon état de fonctionnement permet non seulement de prolonger leur durée de vie, mais aussi de réaliser des économies sur le long terme. Par ailleurs, cela peut également contribuer à éviter une consommation d’énergie excessive pendant le fonctionnement, ce qui en fait un objectif vraiment utile pour tous les ménages.

Conçue pour aider les utilisateurs à mieux prendre soin de leurs appareils ménagers LG, la fonction Smart Diagnosis de l’application ThinQ permet d’effectuer des contrôles rapides pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. En plus des soins préventifs, l’appli fournit des rappels lorsqu’il est temps de remplacer les filtres d’un produit.

Pour aller plus loin, LG a récemment annoncé le lancement prochain de ses appareils évolutifs – des appareils qui peuvent intégrer de nouvelles caractéristiques et fonctions pour apporter encore plus de valeur aux utilisateurs au fil du temps.

Avec les dernières technologies de maison intelligente à votre disposition, vous pouvez profiter d’une vie plus pratique, et plus durable, que jamais. Bonne journée de la Terre (Heure de la Terre) !

