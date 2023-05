LG a annoncé le lancement de son système d’alarme pour véhicules connectés, LG MyCar Alarm Service.

Le service d’alarme LG MyCar a été développé en réponse à la demande croissante, tant de la part des constructeurs automobiles que des consommateurs, pour des services de mobilité intégrés aux véhicules.

Il s’agit d’une plate-forme de service à domicile qui fonctionne via le téléviseur de l’utilisateur, fournissant des notifications immédiates sur l’état du véhicule et l’apparition de tout problème, y compris l’état de charge de la batterie, une porte qui ne se ferme pas correctement ou si le véhicule a été impliqué dans un accident.

Grâce à la technologie Internet des objets (IoT), le service d’alarme LG MyCar étend les services de notification actuellement disponibles sur smartphone, affichant facilement des notifications contextuelles sur l’écran du téléviseur afin que les utilisateurs puissent les visualiser tout en profitant de leur contenu préféré à la maison.

Comme le démontre son intégration avec Infoconn de KG Mobility, le service d’alarme LG MyCar est capable de répondre aux besoins des deux parties. Alors que les conducteurs veulent aujourd’hui être informés de tout problème de véhicule ou de tout besoin d’entretien dès qu’un problème survient, les constructeurs automobiles veulent pouvoir fournir à leurs clients un contenu pertinent, telles des informations sur les nouveaux modèles de véhicules ou des explications sur les fonctionnalités et les services d’abonnement.

Les utilisateurs peuvent accéder au service de véhicule de LG via les téléviseurs intelligents LG dotés de la plate-forme webOS 23 de la société, et via des téléviseurs et des décodeurs fonctionnant sous Android OS.