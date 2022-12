Bien que les voitures volantes soient encore assez loin d’être une réalité, certaines des idées que nous avions sur la vie du futur sont devenues ou commencent à devenir une réalité.

La vie intelligente alimentée par les appareils de l’Internet des objets (IoT) en est un parfait exemple. Grâce à ses technologies IoT de pointe, LG est plus engagé que jamais à offrir aux consommateurs une meilleure qualité de vie en permettant des maisons intelligentes connectées et alimentées par ThinQ.

Pour donner aux voyageurs un avant-goût de cette vie intelligente loin de chez eux, LG Taiwan s’est associé à deux fournisseurs d’hébergement dans la ville de Yilan, située sur la côte nord-est du pays, pour offrir une évasion bien nécessaire loin de l’agitation et des désagréments de la vie urbaine.

Dans le cadre de ce partenariat de deux ans, LG Taiwan s’est associé au Westin Yilan Resort pour le lancement de la « LG ThinQ One-Bedroom Pool Villa », une luxueuse villa à la décoration moderne et blanche et baignée de lumière naturelle.

Cet espace élégant dispose également d’un mobilier en bois minimaliste et d’un accès à une piscine privée, à un jardin zen et à une source chaude afin que les clients puissent se ressourcer en profondeur, et profiter d’un bain de jouvence, en se libérant de toutes les distractions extérieures.