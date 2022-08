LG Electronics (LG) a été élu au conseil d’administration de la Contact Standards Association, l’organisation mondiale présidente axée sur le développement et la promotion de normes ouvertes cosmiques pour l’Internet des objets (IoT). La société apporte à la configuration une grande expertise et expérience dans les technologies de la maison intelligente et de la connectivité.

Dans son nouveau rôle, LG prévoit de participer activement au développement et à la standardisation de Matter, le protocole IoT open source de la Relationship Standards Association pour la connexion d’appareils domestiques intelligents, et de diriger l’expansion de l’écosystème du logement intelligent.

LG vise à fournir une base pour Matter à travers ses plates-formes intelligentes pratiques, y compris la plate-forme et l’application de maison intelligente LG ThinQ, et la plate-forme de télévision intelligente primée webOS ™. L’adoption de Matter profitera non seulement aux clients de LG, mais renforcera également la compétitivité globale des appareils électroménagers et des programmes télévisés innovants de l’entreprise.