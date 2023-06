Mastercard et NAPS, fintech marocaine de premier plan, ont signé un partenariat de long terme visant à développer des solutions de paiement innovantes pour les particuliers et les entreprises. Ce partenariat consolide la forte relation historique entre les deux partenaires.

NAPS a pour mission de rendre accessibles les moyens de paiement digitaux partout et pour tous au Maroc. En adressant les marchands, les entreprises et les particuliers au travers de sa stratégie d’écosystèmes, NAPS bénéficie de l’expertise de plus de 30 ans de M2M Group dans l’édition de logiciels de paiements électroniques et de solution de gestion des transactions électroniques sécurisées. En tant que partenaire de Mastercard, NAPS bénéficie de l’accès à son réseau global, à son expertise et à son large portefeuille de produits et de services, dotés de technologies innovantes et sécurisées.

Conformément à la stratégie à long terme de NAPS, cette collaboration renforcera ses capacités d’innovation grâce à la technologie avancée de Mastercard et optimisera le temps de mise en marché de ses prochaines offres digitales.

« Chez Mastercard, nous nous engageons à soutenir un réseau mondial d’innovateurs dans le but de construire une économie digitale plus accessible et plus durable. Nous servons de partenaire de confiance aux fintechs pionnières à tous les stades de leur développement, en les accompagnant vers plus d’agilité et de rapidité. Nous sommes ravis de partager notre expertise technologique avec NAPS afin de poursuivre notre objectif commun de faire progresser la croissance inclusive », a déclaré Mohamed Benomar, Directeur Général, MENA West, chez Mastercard. « Le partenariat avec Mastercard renforcera notre position en tant que fintech leader sur le marché et soutiendra la culture de l’innovation qui est au cœur de tout ce que nous faisons. En accélérant le développement des solutions de paiement digital au Maroc, cela contribuera également à consolider le statut de notre pays en tant que premier hub fintech dans le monde arabe », a déclaré Hassan Ghellab, PDG de NAPS.

NAPS et Mastercard ont pour objectif de créer de nouveaux écosystèmes (Smart City, Education…) de services digitaux au Maroc pour libérer le plein potentiel des paiements électroniques et fournir aux utilisateurs une expérience optimisée grâce à des services innovants afin de promouvoir l’inclusion financière. Ces écosystèmes numériques permettront de développer des applications à forte valeur ajoutée et d’explorer de nouvelles opportunités de services, contribuant ainsi à l’innovation et à la transformation digitale du secteur.

Le rapport du CGAP Fintechs Across the Arab World, publié en décembre 2020, a mis en évidence le fait que le Maroc est le troisième plus grand hub de fintech parmi les 22 pays de la Ligue arabe. Une couverture mobile élevée, une importante population non bancarisée, une offre abondante de talents, des mises à niveau de l’infrastructure et des initiatives gouvernementales encourageant l’adoption de services financiers numériques, associées à des réglementations habilitantes, sont parmi les principaux moteurs de la croissance dans ce domaine.