Samsung a présenté le concept de « SmartThings Home of Entertainment » à Dubaï, dans le but de montrer comment les familles peuvent améliorer leur vie grâce à un système connecté.

Samsung a intégré l’application « SmartThings » à travers ses différentes catégories de produits, ce qui a permis de créer un écosystème complet et une expérience multi-appareils inégalée, permettant aux utilisateurs de contrôler et de transformer leur environnement. En s’appuyant sur son héritage et ses partenariats mondiaux, Samsung a collaboré avec plusieurs partenaires internationaux pour permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti de leurs appareils Samsung et d’autres produits externes qu’ils possèdent déjà. Cette démarche vise à simplifier et à ouvrir les options de connectivité, offrant ainsi aux utilisateurs plus de possibilités pour personnaliser leurs expériences avec leurs appareils.

Dans une luxueuse villa du complexe Nikki Beach à Dubaï, Samsung a collaboré avec plusieurs partenaires pour concevoir une maison connectée sécurisée, personnalisée et durable. Ils ont démontré comment la caméra Amazon Ring, les lumières intelligentes Phillips Hue et le système Microsoft Xbox X se connectent en toute transparence à l’application Samsung SmartThings pour améliorer les modes de vie des utilisateurs. L’ensemble du système était géré via une interface simplifiée sur les téléviseurs intelligents Samsung, qui représentent le nouveau pivot de la maison intelligente. En tant que centre d’expérience intelligent, la télévision intelligente devient un nouvel élément de communication domestique, s’intégrant aux smartphones utilisés par la plupart des utilisateurs aujourd’hui.

À cette occasion, Omar Sahib, directeur régional du marketing chez Samsung Middle East and North Africa, a déclaré : « La maison intelligente du futur n’est plus une illusion ou une chimère. Dans notre « SmartThings Home of Entertainment », nous avons montré comment nous redonnons le contrôle du mode de vie numérique aux utilisateurs. Nous n’aurions pas pu le faire seuls, nos efforts conjoints avec de nombreux partenaires mondiaux nous ont permis de façonner cette expérience intelligente. Nous nous engageons à attirer davantage de partenaires et d’expertises dans cet écosystème et à redéfinir les conversations régionales sur la maison connectée. »

Offrir des expériences de divertissement personnalisées pour tous

L’expérience du « SmartThings Home of Entertainment » de Samsung a débuté dans le hall d’entrée de la villa à cinq chambres, où Samsung a présenté de manière pratique comment l’application SmartThings permet aux utilisateurs de gérer entièrement leur maison en utilisant le téléviseur Neo QLED 2023 comme pierre angulaire de l’automatisation et de la gestion complète de la maison. La pièce comprenait plusieurs appareils domestiques fonctionnant avec l’application SmartThings, tels que la barre de son de la série Q, le réfrigérateur personnalisé, le purificateur d’air de Samsung, l’aspirateur automatique Bespoke Jetbot, le projecteur Freestyle et la caméra Amazon Ring pour la sécurité à domicile. Tous ces appareils peuvent être contrôlés via l’application Smart TV ou l’application SmartThings.

Les expériences personnalisées font partie intégrante de la promesse de la maison connectée. Par exemple, la fonctionnalité « Movie Sync and Music Sync » dans le salon montre comment l’application SmartThings permet à l’environnement de la maison intelligente de répondre aux utilisateurs. Par exemple, lorsque les utilisateurs écoutent de la musique sur leurs appareils Samsung, les lumières Philips Hue peuvent automatiquement changer de couleur ou s’atténuer grâce à la fonctionnalité SmartThings Music Sync.

Pour les amateurs de jeux, les fonctionnalités innovantes des produits visuels de Samsung sont particulièrement attrayantes, telles que le téléviseur Neo QLED 2023 et OLED avec la technologie +Motion Xcelerator Turbo, qui permettent de profiter de graphismes de jeux haute vitesse et d’images haute définition avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et une compatibilité avec les ordinateurs. De plus, pour le mode de jeu, la salle de jeu de la maison connectée est équipée d’une manette de jeu Xbox, qui offre une connectivité fluide avec la télévision Samsung Neo QLED, la barre de son Samsung, l’écran de jeu Odyssey Ark ou Freestyle.

La technologie renforce le bien-être spirituel et physique

L’expérience se poursuit dans la chambre principale, où le mode de prière crée l’environnement idéal pour la prière et la méditation. Lorsqu’il est temps de prier, les utilisateurs reçoivent une notification sur leur montre connectée. Ensuite, les utilisateurs peuvent activer le mode de prière via l’application SmartThings, qui actionne les stores intelligents, ajuste l’éclairage de la pièce et éteint la télévision.

La salle familiale « The Family Room » illustre comment Samsung permet des modes de vie sains avec le mode « Sandstorm Mode ». La fonctionnalité Sandstorm présente des initiatives locales qui donnent aux invités un aperçu de la vision de Samsung et d’ABB pour construire des communautés plus intelligentes. Pendant la tempête de sable, un simple clic sur l’application SmartThings configure un environnement intérieur propre. Lorsque le mode Sandstorm est activé, les stores intelligents filtrent la poussière extérieure, le purificateur d’air intérieur commence à fonctionner et l’aspirateur automatique se met à ranger la maison.

Toutes les pièces de la maison SmartThings Home sont équipées d’un éclairage LED intelligent de Philips Hue qui s’adapte à la décoration de n’importe quelle maison, à l’occasion et à l’humeur des utilisateurs. Samsung compte actuellement 21 millions d’utilisateurs enregistrés dans l’application SmartThings dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. L’application a connu une popularité croissante dans la région, avec une augmentation de 60% du nombre d’utilisateurs depuis 2021, ce qui confirme l’engagement des consommateurs de la région à adopter les technologies et les expériences intelligentes dans leurs foyers et leur vie quotidienne.