Le nouveau langage de conception minimaliste de LG Electronics’ (LG) pour ses prochains smartphones est un clin d’œil au monde naturel avec un facteur de forme visuelle qui diffère de la tendance de l’industrie et présente un appareil photo ‘goutte de pluie’ ’et des courbes symétriques sur l’écran et l’arrière du téléphone, parmi d’autres conceptions évolutives par rapport aux portables classiques de LG.

Contrairement à la tendance de bosse de caméra carrée qu’on voit sur plusieurs smartphones haut de gamme aujourd’hui, le coin supérieur gauche de l’arrière du téléphone LG abrite trois cameras arrière et un flash LED par ordre décroissant de taille destinées à évoquer des gouttes de pluie qui tombent ,.l’appareil photo principal se trouve légèrement au-dessus de la surface tandis que les deux autres objectifs sont parfaitement glissés sous le verre lisse. Cette disposition de conception agréable offre l’avantage supplémentaire de prendre moins de place sur l’arrière du téléphone pour un look global plus propre et plus élégant.

Un autre nouvel élément de conception qui va faire ses débuts dans le prochain appareil est le 3D Arc Design, ou les bords de l’écran et de l’arrière sont incurvés de manière symétrique, dégageant une sensation beaucoup plus naturelle dans la main que les précédents téléphones LG. Cette touche de conception astucieuse signifie des bords et des angles moins prononces qui rendent l’appareil non seulement plus agréable à voir mais aussi plus agréable à toucher.