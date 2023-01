Suite au succès retentissant de la première édition de OoredooEZ Cup, Ooredoo Tunisie maintient ce rendez-vous qui est très vite devenu l’événement incontournable dans le monde des jeux vidéo.

Le plus grand tournoi de jeu sur la plateforme OoredooEZ hors ligne, s’est tenu cette année le 23 décembre 2022 au siège de l’UTICA à Tunis, dans un cadre exceptionnel !

Pour cette nouvelle édition, plein de nouvelles surprises ont été au rendez-vous.

Après quatre journées de qualifications en ligne, deux équipes finalistes, ont eu l’honneur de s’affronter dans un match haletant et indécis commenté et analysé en live action par action sous les encouragements du public présent.

Les 08 joueurs qualifiés pour la phase finale du tournoi, ont rivalisé les uns avec les autres pour remporter les différents prix offerts par Ooredoo.

Après un tournoi acharné, le podium des vainqueurs comprenait le premier gagnant Bedis Blaiej, qui a remporté le premier prix de 6000dt, le deuxième prix d’un montant de 2000 dt a été remporté par Ahmed Arbi.

Avec un décor incroyable, faisant à la fois référence au football et au monde du gaming et du numérique, des centaines de gamers venus des quatre coins de la Tunisie, réunis autour d’une seule et même passion, ont dû montrer tout l’étendue de leur talent pour être sacré champion.

De nombreux cadeaux et surprises ont été réservés aux personnes présentes à cette finale, et ce à la suite d’un tirage au sort réalisé pour le public avec le partenaire SAMSUNG.

Une journée exceptionnelle et une belle occasion de vivre et revivre les émotions du football à travers le jeu FIFA 23, dans une ambiance fédératrice sous le signe du partage et de la passion du gaming.

Il est à noter qu’OoredooEZ, est une plateforme de jeu lancée en mai 2022 pour permettre aux amateurs et professionnels de jeux de vivre des expériences uniques et inoubliables.

« Chez Ooredoo, nous continuerons à soutenir l’écosystème du jeu en Tunisie et à fournir le service le plus approprié pour répondre à ce rêve. Beaucoup de joueurs sont des amateurs qui n’ont pas de repères pour affiner leurs compétences dans le domaine de l’eSport. À travers ce tournoi, nous avons pu les rassembler dans un même espace afin de partager leur passion. Nous croyons énormément en l’importance de ce secteur en Tunisie et nous sommes vraiment heureux de les accompagner dans leur parcours. Nous apprécions beaucoup leur esprit sportif et nous leur annonçons que nous organiserons, bientôt de nouveaux jeux et tournois sur cette plateforme. » a déclaré M. Mansoor Rashid Al Khater, CEO Ooredoo Tunisie à l’ouverture de la deuxième édition.

Cette rencontre tant attendue par les passionnés vise également à faire découvrir le sport électronique et la culture du jeu vidéo à un public non-initié via des présentations et des animations variées organisées tout au long de la journée du 23 décembre.

Pour revivre cette journée, visitez la plateforme www.ooredooEZ.tn, où le gaming ne s’arrête jamais, de nouveaux jeux et tournois arriveront en 2023