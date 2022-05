Ooredoo a remporté le prix du meilleur programme RSE pour son programme « Tounes T3ich » lors de la première édition du forum international RSE organisé par AM MEDIAS PLUS, en partenariat avec l’Académie Internationale de la RSE, le réseau Afrique RSE et le Groupe Suisse MASODA et CITET et qui s’est tenu du 12 au 13 mai 2022 au centre d’exposition Medina de Yasmine Hammamet.

Le forum a été inauguré par Mme Radhia Jerbi, Présidente de l’Union Nationale des Femmes Tunisiennes, M. Abderrazak Ben Sbaa, Président de l’Académie Internationale de la RSE, M. Anraud Peral, Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie et M. Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie.

Depuis sa création, Ooredoo s’est engagé dans une approche volontaire de la responsabilité sociétale des entreprises reflétant conformité, transparence et haut niveau d’engagement au sein de son écosystème.

Au cours des deux dernières années, Ooredoo a intensifié ses actions RSE et cette suite à la pandémie et a mis en place un programme dédié sous le nom de « Tounes T3ich ».

Le programme a débuté avec le lancement de la clinique mobile en collaboration avec le Croissant-Rouge Tunisien dans le but d’offrir un accès gratuit aux services de santé dans les zones rurales et sur la base de la conviction d’Ooredoo que la santé est un droit pour tous.

Et en tant que premier contributeur à la promotion du sport en Tunisie, Ooredoo a également lancé le premier plus grand événement sportif pendant le mois de Ramadan, Ooredoo Night Run, pour sensibiliser à l’importance du sport et du mode de vie sain.

En outre, et dans le cadre du pilier social du programme « Tounes T3ich », Ooredoo a mis en place une série de campagnes de dons pour 600 familles défavorisées pendant le mois du Ramadan et a assuré la célébration de l’Aïd pour le village d’enfants SOS Siliana.

Lors d’une cérémonie organisée en marge du forum pour honorer les entreprises impliquées dans le travail social et le développement durable, le programme « Tounes T3ich » d’Ooredoo a reçu le prix du « meilleur programme RSE en Tunisie », le prix le plus prestigieux de la cérémonie pour l’approche cohérente qu’Ooredoo a présentée dans ce programme.

« Nous sommes fiers de cette réalisation et de recevoir le prix du meilleur programme RSE. « Tounes T3ich » est le fruit d’un travail inlassable et harmonieux d’une équipe qui a assuré son succès et son rayonnement. Aujourd’hui, nous avons entamé une nouvelle étape et un nouveau pari à travers le programme « Tounes T3ich », pour être plus proche de la société tunisienne et de l’accompagner dans tous ses besoins. Ce prix prestigieux ne fera qu’accroitre notre enthousiasme à poursuivre notre stratégie RSE et à offrir plus d’initiatives à la société tunisienne. » a déclaré M. Mansoor Rachid Al Khater, PDG de Ooredoo Tunisie. « La RSE fait partie intégrante de la stratégie de Ooredoo. En lançant le programme Tounes T3ich, nous avons annoncé notre engagement à continuer de soutenir la société en développant des initiatives dans les domaines de la santé, du sport, de l’éducation et de l’environnement qui feront une différence durable ». A exprimé Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie

Réalisé en partenariat avec des acteurs de la société civile tunisienne, ce programme confirme l’engagement d’Ooredoo aux côtés des Tunisiens et affirme encore une fois son engagement en tant qu’institution citoyenne dans la consolidation des valeurs de civisme dans la société.

Pour en savoir plus sur le programme « Tounes T3ich », veuillez visiter notre site Web ww.tounest3ich.com

