OPPO a dévoilé, le 29 septembre 2022, les trois jeux les plus inspirants de la Ligue des Champions UEFA, selon les votes des fans. Les trois matchs les plus inspirants choisis par les fans du monde entier étaient Barcelone VS Paris Saint-Germain 6-1 (huitièmes de finale 2016-17, match retour), AC Milan VS Liverpool 3-3 (2004-05, finale) et Manchester City VS Real Madrid 4-3 (demi-finale aller, 2021-22). Initialement lancée le 5 septembre 2022, la campagne ‘’Inspirational Games’’ vise à découvrir et à revivre les matchs qui ont inspiré les plus grandes émotions de l’histoire de la Ligue des Champions UEFA. Les fans de la région Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), d’Amérique et d’Asie ont voté au cours de la période de vote de trois semaines pour le jeu le plus inspirant à partir d’une liste restreinte de 50 jeux.

La campagne ‘‘Inspirational Games’’ qui reflète le crédo de la marque OPPO « Inspiration Ahead », est la dernière d’une longue série de campagnes sportives d’OPPO. La première incursion d’OPPO dans le monde du sport a commencé avec son partenariat avec le FC Barcelone en 2015 et a depuis inclus des partenariats entre OPPO Italie et l’AC Milan, ainsi que des collaborations de longue date entre OPPO et les championnats de Tennis, Wimbledon et Roland Garros.

Plus tôt cette année, OPPO a annoncé un nouveau partenariat avec l’UEFA dans le cadre de son engagement à étendre ses connexions avec les utilisateurs OPPO et les fans de sport du monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, OPPO travaillera en étroite collaboration avec l’UEFA pour mettre en lumière les moments inspirants de la compétition sur et en dehors du terrain, aidant les fans à vivre et à partager ces moments au cours des saisons 2022-23 et 2023-24.

Pour marquer le début de la saison 2022-23 de la Ligue des Champions UEFA, OPPO a lancé la campagne ‘‘Inspirational Games’’, appelant les fans de football du monde entier à voter pour les matchs les plus inspirants des 67 ans d’histoire du tournoi. Sur une liste de 50 nominés, les trois matchs suivants ont été élus matchs les plus inspirants de la Ligue des Champions UEFA :

Huitièmes de finale retour de la saison 2016-17 : Barcelone VS Paris Saint-Germain (6-1). Barcelone a surmonté un déficit de 4-0 au match retour pour remporter un retour historique 6-1 contre Paris Saint-Germain.

Barcelone a surmonté un déficit de 4-0 au match retour pour remporter un retour historique 6-1 contre Paris Saint-Germain. Finale de la saison 2004-05 : AC Milan VS Liverpool (3-3).

Liverpool a marqué 3 buts en six minutes pour égaliser le score à 3-3 en seconde période avant de battre l’AC Milan 3-2 aux tirs au but.

Demi-finales aller de la saison 2021-22 : Manchester City VS Real Madrid (4-3).

Deux des meilleures équipes du monde ont marqué 7 buts incroyables dans un match passionnant qui a vu Manchester City remporter la victoire dans un match extrêmement serré.

En tant que partenaire de la Ligue des Champions UEFA, OPPO espère que la collaboration entre les deux parties approfondira davantage la connexion et l’engagement d’OPPO avec le public mondial et apportera plus de passion et d’émotion aux sports à travers le monde grâce aux appareils et technologies de pointe d’OPPO. Les fans de la Ligue des Champions UEFA pourront ainsi vivre l’excitation de la compétition grâce aux produits OPPO, y compris les séries mobiles Find X et Reno avec le NPU d’imagerie MariSilicon X de pointe d’OPPO et une gamme de nouveaux produits IoT, tels que les écouteurs et les montres connectées OPPO.

La campagne ‘‘Inspirational Games’’ continuera d’unir et d’enflammer la passion pour la Ligue des Champions UEFA avec une recherche de ‘‘star witnesses’’ ou « témoins vedettes », jusqu’au 10 octobre 2022, en vue de partager leurs souvenirs des trois jeux les plus inspirants. Les fans seront invités à raconter leurs expériences des jeux et à partager leur inspiration avec les fans de football du monde entier. Pour vous joindre à la campagne OPPO, veuillez cliquer ici.