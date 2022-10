Xiaomi a annoncé aujourd’hui le lancement du Redmi A1+ en Tunisie, un nouveau smartphone d’entrée de gamme Redmi au design élégant et aux fonctionnalités polyvalentes , visant à fournir une excellente expérience à un prix inférieur à 400 TND.

Avec un grand écran HD+ de 6,52 » à une résolution de 1600×720, le Redmi A1+ offre une expérience immersive lorsque vous regardez des vidéos ou des jeux. Pour une visualisation prolongée, l’appareil offre le thème sombre et le mode veilleuse, qui aident à prévenir la fatigue oculaire . De plus, le Redmi A1+ est équipé d’un capteur d’empreintes digitales arrière avancé et réactif pour un déverrouillage rapide .

Le Redmi A1+ est également équipé d’un appareil photo principal de 8 Mpx avec une lentille auxiliaire pour les portraits et d’un appareil photo frontal de 5 Mpx.

et d’un appareil photo frontal de 5 Mpx. Les deux appareils photo, arrière et frontal, sont dotés de modes polyvalents, dont le portrait, la vidéo courte et le time-lapse.

Les appareils photo arrière et avant sont dotés de modes polyvalents, dont le portrait, la vidéo courte et le time-lapse, ce qui offre aux utilisateurs de nombreuses possibilités de prise de vue.

Le smartphone est également équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh et d’un chargeur de 10 W, pour une utilisation quotidienne sans effort.

En termes de performances, Redmi A1+ est alimenté par MediaTek Helio A22, qui garantit des performances suffisantes pour exécuter des applications, prendre en charge l’affichage haute résolution et l’efficacité énergétique. En outre, il prend également en charge le stockage extensible jusqu’à 1TB , ce qui libère de l’espace sur l’appareil pour un stockage de données supplémentaire.²

Bien que le Redmi A1+ ait un rapport qualité-prix matériel impressionnant, il a également un design remarquable. Héritant du design familial de la série Redmi Note , le Redmi A1+ est disponible en noir, vert clair et bleu clair, le tout avec un design élégant. Accentuée par un dos incurvé épuré et minimaliste, sa texture en cuir résiste aux taches et aux marques d’empreintes digitales.

Redmi A1+ offrira une configuration de stockage : 2 Go + 32 Go. Disponible au prix de détail recommandé de 399 TND. Redmi A1 + sera disponible à l’achat à partir du 5 octobre via les canaux de vente officiels de Xiaomi.