OPPO, leader dans le domaine des appareils intelligents, a annoncé avoir signé un accord mondial de licence croisée de brevets avec Nokia couvrant les brevets essentiels aux normes dans le domaine de la 5G et d’autres technologies de communication cellulaire. Suite à cet accord, les deux parties régleront tous les litiges en cours dans toutes les juridictions. Les termes spécifiques de l’accord sont confidentiels selon un accord mutuel.

Feng Ying, directeur de la propriété intellectuelle chez OPPO, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord mondial de licences croisées de brevets avec Nokia, qui comprend des licences croisées pour les brevets essentiels à la norme 5G. Cet accord reflète la reconnaissance et le respect mutuels de la propriété intellectuelle de chacun et jette les bases d’une collaboration future entre OPPO et Nokia. OPPO continue de plaider pour des redevances raisonnables et une approche à long terme qui soutient la résolution des litiges par le biais de négociations à l’amiable et du respect mutuel de la valeur de la propriété intellectuelle ».

Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de licence croisée avec OPPO qui reflète le respect mutuel de la propriété intellectuelle de chacun, les investissements de Nokia dans la R&D et les contributions aux normes ouvertes. OPPO est l’une des entreprises leaders sur le marché mondial des smartphones et nous sommes impatients de travailler ensemble pour apporter davantage d’innovation à leurs utilisateurs du monde entier. Le nouvel accord – ainsi que les autres accords majeurs sur les smartphones que nous avons conclus au cours de l’année écoulée – fourniront une stabilité financière à long terme de notre activité de licence ».

En tant que détenteur des droits-clés des brevets essentiels à la norme 5G et leader mondial de l’innovation en matière d’appareils intelligents, OPPO est à la fois un innovateur et un implémenteur de normes technologiques. Au 31 décembre 2023, OPPO avait déployé des brevets sur les normes de communication 5G dans plus de 40 pays et régions, avec un total de plus de 5900 familles de brevets dans le monde, plus de 3300 brevets sur les normes 5G déclarés à l’ETSI et plus de 11000 documents standards soumis au 3GPP. Selon le rapport 5G 2023 publié par l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications (CAICT) et un rapport d’IPlytics publié en octobre 2023, OPPO se classe parmi les meilleures entreprises au monde en termes de force de brevet essentielle à la norme 5G.