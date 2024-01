Samsung a annoncé que dix modèles au sein des groupes de produits comprenant des réfrigérateurs, des machines à laver et des climatiseurs ont été récompensés par le certificat ‘Product Carbon Footprint’ de la Carbon Trust. “Cela marque une étape importante“, déclare Jeong Seung Moon, EVP et responsable de l’équipe R&D pour les appareils numériques chez Samsung. “Le certificat confirme que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts en matière de durabilité et de réduction des émissions de CO2 avec nos produits à l’avenir.”

La Carbon Trust est une organisation mondiale indépendante dont l’objectif est d’accélérer les démarches vers un avenir durable. L’une de leurs activités consiste à évaluer l’empreinte carbone des produits selon des normes internationales.

Les produits Samsung sont certifiés en fonction des émissions tout au long de leur cycle de vie. Cela signifie que les émissions totales de gaz à effet de serre sont prises en compte, de l’extraction des matières premières à la production, à la distribution, à l’utilisation et enfin à la destruction. Trois réfrigérateurs-congélateurs et un climatiseur WindFree™ disponibles sur le marché européen ont notamment reçu le certificat.

À l’avenir, Samsung prévoit d’utiliser les chiffres mesurés pour réduire davantage les émissions de CO2 lors de la production des successeurs dans les groupes de produits mentionnés.