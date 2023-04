OPPO vient de lancer une campagne RAMADAN KAREEM dans le monde arabe et islamique, en associant les valeurs humaines du mois saint aux performances extraordinaires de ses technologies innovantes.

Partout dans la région du Moyen Orient et Afrique, des jeux multiples faisant gagner plein de cadeaux, des spots télévisés, une animation digitale et des actions de soutien et de solidarité sont prévus, témoignant de l’engagement d’OPPO sur ces marchés et de son ouverture sur les civilisations du monde.

En martelant des messages clefs de convivialité, de solidarité et de partage, OPPO félicite tous les musulmans de ce mois saint et met en avant ses dernières technologies d’imagerie et les fonctionnalités utiles de ses appareils, tels que les caméras portraits 100 MP et 108 MP de la nouvelle série Reno8 T ou même ses écouteurs sans fil de dernière génération, OPPO Enco Air et OPPO Enco Buds, considérés comme le compagnon idéal de travail et de divertissement.

Dans son dernier spot télévisé, RAMADAN KAREEM, une gamme diversifiée d’appareils intelligents d’OPPO ont été intégrés dans des scénarios de vie, mettant en valeur leur design élégant, leurs performances de prise de vue, ultra-claire et microscopique, et leurs fonctionnalités multiples renforcées par les algorithmes de l’intelligence artificielle (IA). La campagne du Ramadan encourage ainsi les utilisateurs arabes et musulmans à capturer leurs souvenirs du mois sacré en utilisant leur propre créativité et expressivité et à les partager avec leurs familles et leurs ami.e.s, en gardant tout le monde connecté.

Il est à rappeler qu’OPPO a renforcé ses activités dans la région arabe et islamique ces dernières années et fête chaque année le mois saint d’une façon particulière, conformément à son crédo « Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde ». Pour OPPO, Ramadan est traditionnellement l’occasion d’un rassemblement chaleureux et de rencontre attrayante entre les gens, où des histoires touchantes sont à raconter et à partager.