A l’occasion des fêtes de l’Aïd EL IDHA, OPPO annonce une promotion spéciale en Tunisie, du 20 juin au 1er juillet 2023, faisant gagner une paire d’écouteurs sans fil Enco Buds2 pour tout achat d’un smartphone A77s.

Pour OPPO, les fêtes et promotions diverses sont une occasion unique pour partager le bonheur dans la famille et avec les fans de ses produits intelligents, notamment à cette période estivale et de fin d’année scolaire et universitaire.

D’après Ramzi Ferchichi, Brand Manager d’OPPO en Tunisie « Il s’agit tout d’abord de féliciter les tunisiens et les tunisiennes de la fête de l’Aïd EL IDHA et de leur offrir une belle opportunité d’acquérir à un bon prix un de nos smartphones phares OPPO A77s, accompagné d’une paire d’écouteurs sans fil Enco Buds2 ». Il a ajouté « Lors des fêtes nationales, notamment, OPPO est toujours là pour soutenir les jeunes et les moins jeunes en leur rapprochant de ses technologies innovantes ».

Il est à rappeler que le nouveau smartphone A77s d’OPPO a été lancé en janvier 2023 sur le marché tunisien en deux finitions de couleurs fraîches : Orange et Bleu.

Principales caractéristiques d’OPPO A77s

Avec un design époustouflant et ravissant, ce dernier modèle de la série A d’OPPO offre des performances fluides aux utilisateurs, grâce à des mises à jour importantes dans la photographie, le divertissement et le système d’exploitation utilisé, le ColorOS 12.1.

La charge rapide avancée SUPERVOOCTM de 33W et la grande batterie de 5000mAh offrent une plus grande liberté lors de son utilisation.

OPPO A77s ne mesure que 7,99mm d’épaisseur et ne pèse que 187g (selon le modèle) donnant au téléphone une apparence élégante et haut de gamme tout en étant confortable à la main.

Il est équipé d’une double caméra AI 50MP et de nouvelles fonctionnalités pour capturer un contenu vidéo et photo incroyable.

Son double haut-parleur stéréo ultra-linéaire avec DIRAC 3.0 offre un son stéréo de meilleure qualité avec un volume amélioré pour les vidéos, tandis que l’écran riche en couleurs de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz garantit un affichage fluide et confortable.

Plus de 130 tests rigoureux de fiabilité et plus de 320 tests complets de qualité ont été effectués sur chaque appareil A77s, et ce afin de vérifier la résistance aux éclaboussures d’eau, aux rayures, à l’abrasion et à d’autres usures courantes, offrant ainsi aux utilisateurs la tranquillité d’esprit pour tout usage quotidien.