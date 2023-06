Dites bonjour à la nouvelle ère de la publicité sur les appareils intelligents

Petal Ads, une plateforme publicitaire de premier plan de Huawei Mobile Services, continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires publicitaires, médiatiques et éditoriaux afin de créer un écosystème publicitaire étendu.

Ensemble, nous avons fait de HUAWEI Ads (devenue Petal Ads) une place de marché dynamique avec 4 milliards de requêtes publicitaires quotidiennes et intégré marquée par plus de 360 000 éditeurs mondiaux.

Petal Ads : construire une plateforme pour la croissance et la durabilité

L’innovation fait partie de l’ADN de tous les produits Petal. Au cours des dernières années, des services tels que Petal Search, Petal Maps et Petal Clip ont apporté plus de choix et de capacités ouvertes au marché européen. Nous allons tirer parti de toutes ces avancées techniques en matière de recherche mobile alimentée par l’IA, de services de géolocalisation et d’outils d’édition créatifs pour stimuler davantage la croissance de la plateforme Petal Ads.

Si « Petal » peut être considéré comme un symbole fort de croissance, il est aussi un symbole de rajeunissement. Nous nous engageons à ouvrir la voie de la durabilité dans la publicité numérique. En tirant parti de nos enseignements dans des produits et des expériences de tous les scénarios, nous espérons travailler avec nos partenaires pour construire un écosystème où la croissance des revenus et la durabilité vont de pair.

2023, une nouvelle ère pour Petal Ads

Aujourd’hui, nous sommes entourés de changements. Les consommateurs modifient leur façon de rechercher des informations en ligne, les assistants virtuels mobiles jouant un rôle de plus en plus important dans la façon dont les personnes et les entreprises se connectent. Les progrès dans le domaine du big data, de la réalité augmentée et de l’apprentissage automatique donnent aux annonceurs des outils puissants pour attirer leur public sur tous les appareils. À travers toutes ces innovations et ces changements, la protection de la sécurité de nos clients et de nos partenaires reste notre priorité absolue.

Comme les pétales d’une fleur, ce n’est que lorsque tous les aspects de l’écosystème publicitaire s’unissent en parfaite harmonie que quelque chose de spécial émerge. La mission de Petal Ads est d’être un connecteur dans une mer de possibilités. En collaborant avec les partenaires médias, les éditeurs, les annonceurs, les MMP et les organismes du secteur, nous continuerons à proposer des expériences publicitaires innovantes à tous les utilisateurs d’appareils intelligents dans le monde entier.

Petal Ads est basé sur 3 principes fondamentaux :

CONFIANCE

Nous créons des expériences publicitaires de qualité en utilisant des données de première partie afin d’offrir de meilleures expériences aux clients et des résultats efficaces aux partenaires.

INNOVATION

Nous créons des expériences publicitaires innovantes en combinant nos capacités matérielles avec nos atouts en matière d’IA et de technologie cloud.

CROISSANCE

Nous aidons nos partenaires à se développer grâce à des opportunités de monétisation pour les éditeurs et à des solutions publicitaires durables pour les entreprises.