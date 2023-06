En ligne de mire le renforcement de sa position de leader et de poursuivre ce parcours basé sur le soutien indéfectible au sport en Tunisie, Ooredoo Tunisie a annoncé un nouveau partenariat avec l’un des piliers du sport en Tunisie et en Afrique, pour rêver plus grand d’un avenir meilleur.

Avec de nouvelles idées et un nouveau regard, Ooredoo Tunisie a signé le vendredi 23 juin 2023, lors d’une conférence de presse, tenue au siège de la société Ooredoo, un nouveau contrat de partenariat avec l’un des plus prestigieux clubs tunisiens, l’Etoile Sportive du Sahel, et ce, en présence de M. Mansoor Rashid Al- Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, et de M. Othman Jenayah, Président de l’Etoile Sportive du Sahel, ainsi qu’en présence de plusieurs hauts responsables de l’Etoile Sportive du Sahel, un grand nombre de journalistes était notamment présent pour la couverture de cet événement.

Ce partenariat sonne comme le premier pas d’un parcours stratégique commun entre Ooredoo et l’Etoile Sportive du Sahel, qui comporte de nombreux volets pour accompagner ce club de prestige sur plusieurs niveaux, en adéquation avec les espoirs, les objectifs et les aspirations de ce glorieux club.

Dans ce contexte, M. Mansoor Rashid Al-Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, a déclaré: « Nous sommes très fiers et heureux de ce partenariat qui s’inscrit dans le cadre d’un projet sportif, économique et technologique global, qui est en accord avec notre stratégie sportive et qui représente une continuation des précédents partenariats entre Ooredoo et divers autres clubs sportifs multidisciplinaires et le Comité national olympique tunisien, ainsi que notre organisation d’événements sportifs variés. Nous serons toujours présents avec d’autres initiatives qui apporterons bonheur et joie dans les cœurs de tous les Tunisiens et Tunisiennes. »

Lors de cette occasion, Ooredoo a tenu à rendre hommage à Monsieur Othman Jenayah, Président de l’ES Sahel, en reconnaissance de sa grande et honorable carrière et des efforts déployés en sa qualité de président de l’ES Sahel, mais aussi pour son abondante contribution au soutien du sport en Tunisie.