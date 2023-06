LG Electronics (LG) établit un pont entre les mondes de l’art et de la technologie avec sa marque ultra-premium, LG SIGNATURE, en parrainant une remarquable performance de ballet de « Swan Lake », chorégraphiée par le célèbre maître de ballet français Angelin Preljocaj, au LG Arts Center SÉOUL en Corée du Sud.

Ce parrainage représente la deuxième occasion où LG SIGNATURE soutient des performances dans ce lieu, après son parrainage de « He Who Falls » de Yoann Bourgeois en novembre 2022.

Créant une toile de fond rappelant un lac sombre, la zone d’exposition présente le LG SIGNATURE OLED M (modèle M3), le premier et le plus grand téléviseur OLED au monde. Cet affichage remarquable évoque des visions de cygnes glissant élégamment sur la surface de l’eau grâce à l’utilisation de sa solution sans fil. En plus du téléviseur captivant, un boîtier Zero Connect séparé, chargé de transmettre sans fil les signaux vidéo et audio à l’écran cinématique de LG, situé à côté de l’écran sur une sculpture de cygne, ajoute une touche artistique à l’exposition.

Dans la zone d’exposition spéciale OLED M, les panneaux muraux s’étendant des deux côtés présentent le parcours d’innovation des téléviseurs LG OLED au cours des 10 dernières années. Il présente également la philosophie de la marque LG SIGNATURE, qui défend «l’art de l’essence», et le thème de la marque «LIVE BEYOND», mettant l’accent sur l’expérience de la vie qui devient de l’art.

LG SIGNATURE OLED M devrait faire ses débuts officiels au second semestre. Éduquer et présenter la valeur premium de LG SIGNATURE aux clients visitant le LG Arts Center SEOUL, les zones d’exposition et de photo dédiées de LG – ouvertes au public jusqu’au 22 juillet – visent à offrir une expérience complète et immersive qui met en valeur les caractéristiques uniques et la qualité exceptionnelle de LG Produits SIGNATURE.

Promouvant continuellement ses efforts culturels et artistiques comme moyen de communiquer son mélange de valeurs artistiques et de technologie innovante, LG SIGNATURE est le partenaire officiel du Royal Philharmonic Orchestra au Royaume-Uni, de l’American Ballet Theatre aux États-Unis et de l’opéra La Scala. en Italie.