Signify, leader mondial de l’éclairage, a présenté sa gamme d’éclairage intelligent pour les consommateurs, ‘Philips Hue’, lors de la Smart House of Entertainment de Samsung, un événement exclusif organisé par Samsung Electronics à Dubai. L’événement a présenté un partenariat d’intégration conjointe qui transforme les maisons en espaces de vie intelligents et connectés grâce à l’application SmartThings. Ce partenariat vise à combiner les capacités de pointe des deux entreprises, offrant aux consommateurs du Moyen-Orient une expérience inégalée de maison intelligente, d’éclairage et de divertissement.

Depuis son lancement en 2012, Philips Hue a connu un succès remarquable et une croissance exponentielle à travers le monde, et fait désormais sa marque sur les marchés des Émirats arabes unis et du CCG. Il se distingue en tant que plus grande gamme d’éclairage connecté au niveau mondial, offrant des expériences utilisateur extraordinaires dans une diversité de scénarios et d’applications. Il parvient à cela en intégrant parfaitement des composants matériels de pointe, un logiciel intuitif et un écosystème solide qui a révolutionné le paysage de la maison intelligente.

Au sein de la vaste gamme Philips Hue, découvrez une collection envoûtante qui dépasse les limites des ampoules et des luminaires traditionnels. Libérez votre créativité avec le Hue Light-strip Plus, une bande lumineuse flexible et extensible qui met en valeur les caractéristiques architecturales avec des effets lumineux vibrants et dynamiques. Ou plongez dans l’ambiance captivante de la barre lumineuse Hue Play, qui se synchronise parfaitement avec vos films, votre musique et vos jeux, transformant votre espace de divertissement en un royaume envoûtant.

En complément de cette gamme étendue, leur application conviviale permet aux utilisateurs de créer des scènes d’éclairage personnalisées, de choisir parmi plus de 16 millions de couleurs, de programmer des changements d’éclairage automatisés et de découvrir les possibilités illimitées de l’automatisation de l’éclairage pour une nouvelle expérience de commodité et de polyvalence.

De plus, Philips Hue s’intègre parfaitement à l’application SmartThings de Samsung, permettant aux utilisateurs d’incorporer facilement leur éclairage dans leurs écosystèmes intelligents existants. Grâce à ce partenariat entre Samsung SmartThings et Philips Hue, les utilisateurs peuvent transformer leur éclairage et leur divertissement à domicile en une expérience immersive, en synchronisant leurs lumières Philips Hue avec leur téléviseur, leur smartphone ou leur tablette.

Gregory Lefebvre, PDG de Signify pour le Moyen-Orient (hors Arabie saoudite), a déclaré : « Les consommateurs considèrent l’éclairage comme une fonctionnalité essentielle de la maison intelligente et recherchent des solutions fluides et faciles à utiliser pour répondre à leurs besoins quotidiens : Hue répond à cette promesse en s’intégrant parfaitement à l’écosystème de la maison intelligente et en offrant une expérience transparente ». « L’intégration de Philips Hue avec SmartThings est la première solution permettant de synchroniser l’éclairage et le contenu des téléviseurs Samsung sans matériel supplémentaire. Les utilisateurs de SmartThings peuvent ainsi contrôler facilement l’ambiance, créer une expérience visuelle immersive et exprimer leur humeur depuis le confort de leur foyer », a déclaré Omar Saheb, directeur régional du marketing pour la région MENA.

Alors que Philips Hue renforce sa présence au Moyen-Orient, cette intégration ouvre de nouvelles possibilités pour les utilisateurs. En tirant parti de l’expertise des deux marques en matière de technologie supérieure et de connectivité, Philips Hue peut s’intégrer parfaitement à l’écosystème SmartThings de Samsung, créant ainsi un environnement domestique véritablement connecté et synchronisé, où l’éclairage interagit avec d’autres appareils intelligents pour une commodité, un confort et un contrôle accrus, élargissant ainsi les possibilités de l’automatisation de la maison intelligente.

En tant que pionnier de l’innovation, Philips Hue repousse continuellement les limites pour développer de nouvelles avancées dans la technologie de l’éclairage intelligent. Et en unissant leurs forces, Philips Hue et Samsung font progresser l’évolution de la technologie de la maison intelligente au Moyen-Orient, créant une synergie puissante qui révolutionne la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’éclairage et la technologie intelligente.