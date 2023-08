Stimulé par les solides performances de ses smartphones phares des séries Find N2 et Find X6, OPPO se classe première sur le marché chinois des smartphones et quatrième au niveau mondial, au premier semestre 2023.

Selon les données de Canalys, OPPO détenait, au premier semestre 2023, une part de 10% du marché mondial des smartphones, avec 51,9 millions d’expéditions, et une part de 18% du marché chinois des smartphones, ce qui en fait la marque la plus vendue en Chine au cours de la même période.

Les performances d’OPPO ont été en partie tirées par le succès des smartphones pliables, qui sont entrés dans une période de croissance rapide cette année et continuent de montrer un potentiel important de hausse. Counterpoint Research estime que les expéditions mondiales des smartphones pliables devraient croître à un taux de croissance annuel composé de 114% de 2019 à 2025, quadruplant entre 2022 et 2025 pour atteindre 55 millions d’unités. Les équipementiers chinois, dont OPPO, ont rapidement adopté le marché du pliable, contribuant à l’émergence de la Chine en tant que leader mondial avec une part de marché de 26% en 2022.

De nouvelles données de Canalys montrent également qu’OPPO détenait une part dominante de 31% du marché pliable en Chine au cours du premier trimestre 2023, ce qui en fait le leader du segment en croissance. Au niveau des produits, l’OPPO Find N2 Flip a surpassé tous les autres produits pliables pour représenter 15% des ventes de smartphones pliables en Chine de janvier à mai 2023, selon Counterpoint. En tant que premier téléphone à rabat vertical à introduire un écran de couverture plus grand, le Find N2 Flip est conçu pour être pratique et agréable pour une utilisation quotidienne, avec un pli moins visible, une batterie puissante et une conception d’interface utilisateur intuitive ainsi que d’autres innovations de pointe. Ces innovations et le succès commercial du Find N2 Flip ont également aidé OPPO à surperformer le marché mondial du pliable cette année, où sa part de marché est passée de 5% au premier trimestre 2022 à 13% au premier trimestre 2023, selon Canalys.

OPPO reste déterminée à stimuler la croissance du marché des smartphones pliables et à améliorer l’expérience utilisateur en mettant l’accent sur l’innovation technique.