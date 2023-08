L’été est presque terminé et il est temps de se préparer pour l’école. Que vos enfants retournent en classe ou qu’ils apprennent à la maison, ils auront besoin de gadgets pour les aider à étudier et à jouer. Pour les parents, cette période de l’année peut être accablante. La plupart d’entre nous n’ont pas le temps de passer des heures dans un centre commercial à la recherche de fournitures scolaires, et encore moins de passer en revue des centaines d’options différentes et de comparer leurs caractéristiques et leurs prix pour trouver les meilleures. Nous avons donc décidé de vous faciliter la tâche. Nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs gadgets que vos enfants peuvent avoir pour les préparer à l’école.

HUAWEI MateBook D14, HUAWEI MateBook D15 et autres

Ce membre de la puissante série HUAWEI MateBook est équipé d’écrans Eye Comfort HUAWEI FullView et est propulsé par le nouveau processeur Intel® Core™ de 11e génération pour offrir des performances nettement améliorées avec la prise en charge de la collaboration entre appareils.

En plus d’un processeur plus puissant, le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 peuvent également être configurés avec le tout nouveau processeur graphique Intel® Iris® Xe pour offrir des performances de traitement graphique plus rapides. En outre, des technologies innovantes telles que Super Device, Fingerprint Power button, blazing fast Wi-Fi 6, Compact charger supporting SuperCharge™, Versatile ports et Sleek metal body se combinent pour améliorer fondamentalement l’expérience de l’utilisateur, élevant l’ordinateur portable du statut d’outil de productivité à celui de compagnon intelligent que les jeunes utilisateurs trouveront indispensable dans toutes les situations de la vie quotidienne.

La campagne de la rentrée scolaire comprend également un grand nombre d’ordinateurs portables : HUAWEI MateBook 14, HUAWEI MateBook E (i3 ou i5) et HUAWEI Mateview GT.

HUAWEI MatePad 11 2021 et d’autres encore

Le HUAWEI MatePad 11 (2021) offre aux utilisateurs une nouvelle façon de visualiser les informations importantes plus efficacement. S’appuyant sur la technologie distribuée, le HUAWEI MatePad 11 est également équipé pour exploiter les capacités d’autres appareils tous scénarios confondus – allant des smartphones aux PC – afin de mieux prendre en charge les cas d’utilisation liés à la créativité et à la productivité.

La tablette prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des images exceptionnelles et fluides ainsi qu’une réactivité améliorée, meilleure que jamais. Elle est également équipée du HUAWEI M-Pencil ». Associé à l’impressionnant écran 120 Hz de la tablette, le stylet est très réactif avec une latence d’entrée aussi faible que 2 ms, offrant aux consommateurs des expériences d’écriture manuscrite interactives plus intelligentes et plus naturelles.

La campagne de rentrée scolaire comprend également un grand nombre de tablettes : HUAWEI MatePad SE (3/32 & 4/64) et HUAWEI MatePad 10.4 (4/64 & 6/128).

Nous espérons que cette liste vous sera utile. Vous pouvez vous procurer ces gadgets auprès des détaillants dans toute la Tunisie.