Orange Summer Challenge (OSC), la compétition incontournable des geeks fête ses 10 ans en Tunisie ! Organisé par Orange Digital Center en partenariat avec Google, qui participera à la formation et au coaching des équipes, l’OSC est un stage d’été sous forme d’une compétition qui permettra aux étudiants de spécialité informatique, embarqué et design, de dépasser leurs limites et de mieux appréhender le monde professionnel.

A noter que cette 10ème édition sera également marquée par le lancement de la première édition de l’Orange Summer Challenge au Sénégal, via Orange Digital Center Sonatel, qui fait partie du réseau des Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient.

OSC 2020 : Un stage technologique incontournable

L’Orange Summer Challenge est un stage intensif, sous forme de compétition. Cette expérience inédite dure 3 mois (juillet, août et Septembre) et se déroule à Orange Digital Center, conjointement à Orange Developer Center et au FabLab Solidaire « EL FabSpace Lac ».

Destiné aux étudiants ayant des spécialités complémentaires en développement web, mobile et AR/VR, design Ux/Ui, design industriel, Intelligence Artificielle, Big Data, Data Science, systèmes embarqués, etc. l’OSC 2020 a pour but de concevoir des solutions technologiques innovantes.

En se basant sur une thématique d’actualité, les candidats devront faire appel à leur créativité et à leur esprit d’équipe pour proposer des projets innovants. Ils seront coachés par des experts de différentes disciplines (Hardware, Software et Soft Skills).

Chaque équipe devra défendre son projet final à l’issue d’une grande cérémonie de remise des prix devant une large audience composée entre autres de professionnels IT, représentants de Google, médias, représentants du groupe Orange, entrepreneurs,…

Pour vous inscrire à la 10ème édition de l’OSC, rendez-vous avant le 15 juin sur https://bit.ly/2WsiWuD