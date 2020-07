De l’évènement à l’avènement: Quand l’esport va à l’encontre de ses joueurs!

Le jeu vidéo sur mobile, véritable phénomène de société, s’est vu évoluer au fil des années. Aujourd’hui, il s’affiche en véritable loisir reconnu et populaire au sens noble, régie par les lois de l’esport.

PUBG Mobile Tunisia Challenge est le reflet de cette passion qui anime des gamers de tous âges, et leur permettra de jouer, découvrir et partager leur passion durant 55 Jours de jeu. Que ce soit pour tester leurs performances, ou encore pour découvrir de nouveaux partenaires. Une cession qui marquera une nouvelle étape dans l’histoire de l’esport en Tunisie et qui réservera encore de belles surprises pour les années à venir.

Le Déroulement du tournoi

Malgré sa complexité au niveau organisationnel et logistique, le tournoi sera présenté de la manière la plus simple qui soit aux joueurs désirants participer. Il suffira d’accéder au site www.teskerti.tn ou sur le site www.tunisia-challenge.com et acheter le pass pour la compétition.

L’équipe organisatrice contactera à j-5 tous les joueurs afin de leur communiquer les dates durant lesquelles ils affronteront d’autres équipes. A quelques heures du début des matchs, chaque squad recevra un email avec le lien d’accès au pool et room dédiés. Pour participer il faut avoir 16 ans et plus et d’être de nationalité tunisienne.

La cérémonie des remises des prix se déroulera à la maison de jeunes Menzah 5 le 11 Octobre 2020 en la présence des équipes gagnantes et des sponsors.

20 000Dt cash pour le squad gagnant

Informations Pratiques

Date : Du 30 Juillet Au 03 Octobre 2020

Lien Pour Le Ticketing: www.teskerti.tn

Site Web : www.tunisia-challenge.com

Nombre de Joueurs de Départ : 1152

Nombre de jours de jeu : 55 Jours

Nombre de Joueurs Finalistes : 72

Nombre Total de Matchs : 340 Matchs