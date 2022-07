Depuis plusieurs décennies, les sports électroniques s’intègrent progressivement dans la culture populaire. Cependant, malgré cette intégration et leur expansion, leur écosystème demeure un véritable mystère pour la majorité des acteurs de ce secteur.

Quelles sont les tendances de croissance de l’eSport en 2022? Cet article vous amène au cœur de l’univers du eSport.

eSport: qu’est-ce c’est?

L’eSport provient de la contraction du terme electronic sport aussi traduit par sport électronique. Il se joue habituellement en ligne, seul ou en équipe avec d’autres joueurs de façon virtuelle.

Tout comme les grandes compétitions sportives, des prix très intéressants peuvent être gagnés lors des sports électroniques avec en prime le couronnement du champion.

Pourquoi le sport électronique gagne-t-il en popularité ?

En dépit des détracteurs de l’igaming, le sport électronique ne cesse de gagner en popularité. En effet, l’eSport est un marché en pleine croissance et suscite l’engouement d’un grand nombre de personnes. Les raisons du développement de la culture des jeux en ligne sont nombreuses. Il y a entre autres:

La compétitivité

Le sport électronique offre aux joueurs la possibilité de s’exercer à un niveau compétitif. Ainsi, de nombreux jeux sortent chaque année sur le marché. Des tournois sont organisés pour les jeux qui sont parvenus à s’imposer dans le monde entier comme Fortnite, CS: GO, Tekken&, PUBG. La popularité de ceux-ci permet d’attirer de nombreux sponsors. Ce qui favorise le professionnalisme du secteur et le défi d’être le meilleur.

Par ailleurs, semblables dans une certaine mesure aux jeux de paris en ligne, ils offrent un fort niveau d’adrénaline. De plus, les abonnements sont enregistrés via les plateformes comme Facebook, YouTube, Twitch, etc. Ce qui permet aux franchises de réaliser des chiffres d’affaires élevés tout comme avec le logiciel casino. En outre, l’eSport bénéficie d’une meilleure présence dans les médias. Des compétitions sont également organisées par de petites communautés de joueurs au niveau national.

L’effet intergénérationnel

Même si considérée à tort par certains comme une perte de temps, l’industrie du jeu vidéo présente une certaine polyvalence. Les jeux vidéo sont pour les enfants de véritables sources de plaisir. Quant aux adultes, ils s’associent volontiers aux adolescents lorsqu’il s’agit des jeux comme DOTA et Minecraft. Ainsi, contrairement aux autres sports, il y a avec les jeux vidéo très peu d’exigences physiques. Les adultes peuvent donc se professionnaliser.

Outre ce rassemblement intergénérationnel, la société s’ennuie à suivre quotidiennement les mêmes contenus visuels. Conscient de cela, l’industrie des jeux vidéo propose des jeux de tous genres. Il n’y a par conséquent aucun risque que vous vous ennuyiez, peu importe votre âge.

Comment fonctionne l’industrie de l’eSport en 2022?

La compréhension de l’écosystème de l’eSport et du fonctionnement constitue une priorité si vous souhaitez investir dans ce secteur. Le développement du sport électronique et les nombreux prix des tournois ont suscité la création d’équipes professionnelles ou semi-professionnelles. Ces diverses équipes regroupent des joueurs sur un ou plusieurs jeux. Un fonctionnement calqué sur celles des structures sportives classiques, l’architecture générale prend également en compte d’autres professionnels. Il s’agit notamment des coaches, des analystes stratégiques et aussi des commentateurs pour les matchs en direct.

Malgré les dépenses, les équipes peuvent aussi générer des gains élevés à travers leurs résultats. Chaque structure dispose en réalité de 4 sources de revenus : les sponsors, les studios de développement, les merchandisings et la vente de tickets.

Que retenir sur les parties jeux vidéo compétitives ?

En eSport, les parties peuvent durer de 5 minutes à plus de 1 heure en fonction du jeu. De plus, les jeux vidéo compétitifs se déroulent dans de grands espaces comme les salles de concert ou des stades avec des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Bien que n’étant pas physique, le jeu requiert une concentration absolue, de bons réflexes et une forte capacité d’analyse.

Par conséquent, la meilleure manière de se performer dans les sports électroniques consiste à suivre un entraînement rigoureux afin de maîtriser chaque stratégie. Ce n’est que de cette manière que votre structure parviendra à égaler les grands champions comme Immortals, Faze Clan, Team Liquid, etc.

eSport : tendances de croissance

Les prévisions des sports électroniques en 2022 sont excellentes et rassurent les investisseurs qui désirent s’engager dans cette niche. D’après Newzoo, entreprise spécialisée dans l’analyse des données du marché des jeux vidéo, le secteur prévoit d’ici la fin de l’année, une croissance de 21,8 %. Notons que depuis bientôt deux ans, le marché de l’eSport enregistre des bénéfices très élevés. En 2021, les chiffres réalisés s’élevaient à 1,13 milliard de dollars de revenu global et rien ne semble venir mettre en péril cette avancée fulgurante.

Qu’il s’agisse des différents partenaires de sponsoring, des gains d’audience et des recettes de billetteries, tous démontrent que ce marché n’est pas prêt à s’effondrer. Il est important de préciser que les pays asiatiques à eux seuls comptabilisent 720 millions de joueurs d’après les études de Niko Partners en 2020.

En outre, les sports électroniques représentent une opportunité intéressante pour les organisations sportives qui devront bientôt intégrer ceux-ci aux sports traditionnels.