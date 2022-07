Sponsor officiel du plus grand événement sportif au monde » La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 », Ooredoo offre à ses abonnés la possibilité de vivre des expériences sans précédent pour célébrer cet événement historique.

Acteur incontournable du sponsoring sportif, Ooredoo continue de surprendre ses clients en leur proposant des packs complets pour la Coupe du Monde à Doha, des cadeaux quotidiens et plusieurs surprises à travers tous ses canaux.

« En tant que sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 en Tunisie, nous nous engageons à permettre à nos abonnés à travers le pays de vivre les festivités de la 22ème Coupe du Monde. Nos plans incluent des opportunités et des activités passionnantes pour nos clients, partenaires et employés au cours de cette saison de football » a déclaré M. Mansoor Rasheed Al Khater, PDG Ooredoo Tunisie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter nos pages sur les réseaux sociaux et nos magasins sur tout le territoire tunisien pour découvrir nos surprises et être l’un des heureux gagnants !

Restez branché, que des surprises vous attendent avec Ooredoo !